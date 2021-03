ANISA APS – Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte sezione di Brindisi e Lecce invita alla partecipazione del Seminario di formazione per docenti “Educazione al Patrimonio culturale con pratiche innovative e metodologie collaborative” in calendario il giorno 16 marzo dalle ore 13:30 alle ore 15:00 nell’ambito della Fiera Didacta 2021 online edition, l’evento nazionale, coordinato da INDIRE, che presenta un programma scientifico di oltre 150 eventi e coinvolge le più rilevanti realtà italiane e internazionali nell’ambito dell’istruzione e della formazione, in cui docenti, educatori ed esperti del settore hanno la possibilità di confrontarsi e condividere idee sul futuro della scuola attraverso webinar, workshop, meeting ed aggiornamenti.

Il seminario sarà incentrato sulle potenzialità dello storytelling digitale del Patrimonio Culturale del territorio e prende le mosse dalle esperienze e dalla elaborazione culturale condotte dai docenti e dagli allievi del Liceo “Marzolla Leo Simone Durano” intorno alla mostra di arte contemporanea “Arte liberata. Dal Sequestro al Museo”, organizzata a Brindisi in Palazzo Nervegna da dicembre 2018 ad aprile 2019. Focus principali: l’approccio alla lettura e ai contenuti dell’opera d’arte contemporanea e l’attivazione di percorsi concreti di cittadinanza attiva attraverso una serie di iniziative che hanno coinvolto i ragazzi in un’esperienza di narrazione autentica dell’opera d’arte e aperte alla città, come l’incontro di formazione a Palazzo Nervegna, la visita guidata con i non vedenti dell’UICI Br e la visita guidata ai soci FAI.

Relatrici dell’incontro le prof.sse Giovanna Bozzi e Chiarastella Grande del Liceo Artistico “E. Simone” di Brindisi e la prof.ssa Maria Agostinacchio del Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo Pellegrino” di Lecce. Modera l’incontro la prof.ssa Carmen Taurino, Dirigente scolastico del Liceo “Marzolla Leo Simone Durano” di Brindisi.

Per partecipare al seminario Fiera Didacta 2021 online edition è è necessario prima registrarsi sul sito di Didacta https://fieradidacta.indire.it/it/ e poi iscriversi al seminario al link. http://eventi.fieradidacta.it/Ricerca.aspx?evento=1200#ris1

La partecipazione dà diritto a un attestato di partecipazione. La Fiera Didacta si svolgerà on line nei giorni 16,17, 18 e 19 marzo. Per entrare è necessario il biglietto che ha un costo di 14€, acquistabile con la Carta del Docente. Il biglietto è valido per tutti i 4 giorni di Didacta e garantisce l’accesso completo alla Fiera virtuale e permette di partecipare: a due eventi a scelta tra Seminari e workshop immersivi, a tutti i convegni, a tutti gli eventi organizzati da Enti e Aziende”