Anticipo al sabato sera per la sfida al Pala Carnera tra Apu Old Wild West Udine e Valtur Brindisi, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A2. Una trasferta molto complicata per i biancoazzurri in un vero fortino per la squadra di casa, ancora inviolato in stagione con undici vittorie ottenute su altrettanti incontri disputati tra le mura amiche. Brindisi dal canto suo ha centrato due successi esterni (a Cremona il 6 novembre 2024 e Vigevano il 15 dicembre 2024) in dodici incontri esterni stagionali.

Nel match di andata del 10 novembre 2024 la Valtur sfoderò una delle più convincenti prestazioni stagionali, rispondendo colpo su colpo ai friulani al termine di un match giocato ad alto ritmo e terminato sul punteggio di 89-81. MVP di serata fu Andrea Calzavara autore di una prestazione a tutto tondo da 22 punti (4/8 da tre), 4 rimbalzi, 2 assist e un recupero in 30 minuti di impiego sul parquet.

Ex Brindisi della partita: Iris Ikangi, atleta che ha vissuto la stagione 2019/20 a Brindisi con la partecipazione alla Champions League, ai playoff scudetto al quinto posto in regular season e alla cavalcata delle Final Eight di Coppa Italia fino alla finale di Pesaro; Mirza Alibegovic, due presenze in biancoazzurro arrivato da ventenne a stagione in corso durante la stagione sportiva di Serie A 2012/13; Davide Bruttini, ingaggiato da appena ventenne alla New Basket Brindisi per la prima parte di stagione 2008/09 di Serie A2 per un totale di quindici presenze.

Ex Udine della partita: Gianmarco Arletti, esordiente nel mondo senior in Serie A2 lo scorso anno a Udine dopo l’esperienza in NCAA; Tommaso Fantoma, prima esperienza in A2 nella stagione 2021/22 in Friuli.

Palla a due in programma sabato 25 gennaio 2025 alle ore 20:30 al Pala Carnera di Udine.

A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, il vice allenatore Marco Esposito: “Ci prepariamo ad affrontare una delle trasferte più difficili del campionato, ma seppur i friulani siano una diretta concorrente alla promozione, abbiamo l’assoluta urgenza e consapevolezza di entrare in campo con un’altra faccia, un’energia ed una grande voglia di competizione su entrambi i lati del campo. Sarà fondamentale fermare la loro transizione offensiva e condividere la palla in attacco per trovare sempre il miglior tiro possibile “.



Il match Udine-Brindisi sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass sabato sera a partire dalle ore 20:30. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita domenica sera alle ore 20:15 e lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi