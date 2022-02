Le porte del PalaPentassuglia si aprono nuovamente anche ai tifosi non abbonati. La Happy Casa Brindisi è felice di poter accogliere le tante richieste arrivate nell’ultimo periodo e, a seguito dell’aumento di capienza al 60% per eventi sportivi al chiuso, comunica la disponibilità di n.700 posti.

A partire da domani, mercoledì 23 febbraio ore 10:00, sarà possibile acquistare i biglietti per il match in programma domenica 6 marzo alle ore 18:00 contro la Germani Brescia, 21° turno di regular season.

TICKETS IN VENDITA

• New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (09:30-13:00; 16:30-20:00)

• online sul sito www.vivaticket.it

Si ricorda che per accedere al palasport è obbligatorio presentare all’ingresso il certificato vaccinale ‘Super Green Pass’ e indossare correttamente la mascherina di tipo FFP2 per tutta la durata dell’evento.

TABELLA PREZZI VS BRESCIA:

CATEGORIA PARTERRE A-B-C PREZZO INTERO

Prima Fila 1 € 100,00

CAT 2 2 € 70,00

CAT 2 3 € 70,00

CAT 4 4 € 50,00

CAT 5 5 € 38,00

CAT 6 6 € 32,00

CAT 7 DA 7 a 9 € 24,00

PARTERRE D-E

Prima Fila 1 € 100,00

CAT 3 2 € 60,00

CAT 4 3 € 50,00

CAT 5 4 € 38,00

CAT 6 5 € 32,00

CAT 7 6 € 24,00

PARTERRE L PREZZO INTERO

Prima Fila 1 € 100,00

CAT 3 2 € 60,00

CAT 4 3 € 50,00

CAT 5 4 € 38,00

TRIBUNA BLU

CAT 5 DA 1 a 10 € 38,00

TRIBUNA GIALLA

CAT 7 DA 1 a 10 € 24,00

TRIBUNA VERDE

CAT 7 DA 1 a 10 € 24,00

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi