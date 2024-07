In questi giorni, stiamo lavorando intensamente alla definizione del dossier di candidatura di Brindisi a Capitale italiana della Cultura 2027, che sarà presentato al Ministero della Cultura. Il progetto prende vita da un percorso partecipativo che coinvolge ogni parte della comunità. Continuiamo questa fase di ascolto e coprogettazione con il coinvolgimento attivo di ogni voce sensibile e della Rete delle Case di Quartiere. Durante l’incontro, sarà restituito l’esito del lavoro svolto nel corso del primo step di partecipazione, attraverso un ulteriore scambio di idee, visioni e parole chiave.

Il confronto ci permetterà di rafforzare ulteriormente il dossier di candidatura. In più, sarà presentato il “Patto per la Cultura”, che tratteggia impegni e strategie per valorizzare la scena culturale della città attraverso un ambiente urbano dinamico e inclusivo.

Vi aspettiamo giovedì 18 luglio – ore 16.00 – presso Palazzo Granafei-Nervegna, Sala Gino Strada, in via Duomo 20 a Brindisi, per un laboratorio di partecipazione civica aperto a tutti.

Fondazione Nuovo Teatro Verdi