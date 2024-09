In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, che per l’edizione 2024 ha come tema “Il patrimonio in cammino” l’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, soggetto gestore della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35 invita la cittadinanza tutta a partecipare alle seguenti attività gratuite svolte in sinergia con l’amministrazione comunale con l’apertura di numerosi beni culturali e monumentali “Brindisi uno scrigno prezioso”:

Sabato 28 settembre: Apertura in mattinata dalle 10:00-12:00 e dalle 17:00 alle 21:00 dell’Accademia degli Erranti, con percorso presso la pinacoteca Armando Scivales, racconto delle attività della Casa di Quartiere con particolare riferimento ai Cammini e Itinerari Culturali che attraversano la città.

Inoltre, in serata nella Sala Conferenze, verranno proiettati:

19:00 Docufilm The Rout_Net “Far East”, il racconto lungo i Cammini di Puglia e le bellezze storico naturalistiche della nostra regione

19:30 Docufilm Francigena The Road to Rome, il racconto della Via Francigena da Canterbury fino a Santa Maria di Leuca, con testimonianze e immagini evocative e il racconto delle video testimonianze lasciate dai pellegrini giunti a Brindisi.

20:00 Docufilm sulla Via Appia, seguendo i passi di Rumiz da Roma a Brindisi.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: mandando un messaggio Whatsapp al 3881130368 (Antonio Melcore).

Domenica 29 settembre: Mantenendo la tematica indicata a livello europeo, in occasione del progetto Erasmus Sport “HIKE” giornata in cammino lungo la Via Francigena a scoprire il patrimonio storico e naturalistico presso Punta del Serrone. Possibilità di servizio BUS Gratuito o raggiungimento in autonomia con mezzi propri o STP Brindisi.

– 8:30: partenza in bus presso l’autorità portuale in Zona Giardini Vittorio Emanuele di Brindisi

– 09:00: inizio percorso a piedi a Torre di Punta Penne presso Punta del Serrone

– 9:00 – 9:30: riscaldamento muscolare con Giuseppe Petrugno, istruttore del tiro con l’ arco della Cooperativa di Comunità Legami di Comunità – BR che opera nella casa di quartiere di Parco Buscicchio

– 9:30 – 11:30: Camminata a Punta del Serrone

– Pranzo al sacco e il bagno in loco

– 13:30: trasferimento in bus da Punta del Serrone al Porticciolo Turistico, Brindisi

– 14:00 – 15:00: prova Kayak con l’associazione Brindisi Colmare o tempo libero presso il Porticciolo Turistico

– 15:00: rientro in bus alla Zona Giardini Vittorio Emanuele (Presso autorità portuale)

– Ore 18:00 workshop dedicato alla “sicurezza lungo il cammino” presso l’Accademia degli Erranti di Brindisi, in Via Giovanni Tarantini n°35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie) in occasione della settimana europea dedicata allo sport, delle Giornate Europee del Patrimonio e Galattica Puglia.

ISCRIZIONE ALLA CAMMINATA ed eventuale utilizzo servizio BUS: CLICCA QUI

Vi aspettiamo numerosi per celebrare il nostro patrimonio in cammino in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e della Settimana Europea dello Sport.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Statio Peregrinorum