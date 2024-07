Dembel Sall è un nuovo calciatore del Brindisi Football Club. Difensore classe ’94, originario di Pikine, nella regione di Dakar in Senegal, Sall cresce nelle giovanili del Parma. Con i ducali debutta nel 2013 in Coppa Italia Primavera e nello stesso anno partecipa e segna un gol nella Viareggio Cup. Dopo la sosta in Emilia, nel 2014 passa in comproprietà al Bari, quindi a gennaio 2015 è ceduto in prestito alla Pro Piacenza, compagine che lo fa esordire in serie C. Con i biancorossi colleziona oltre 50 presenze, poi una lunga trafila in serie D, categoria nella quale veste le maglie di Turris (con cui ottiene il suo “personal best” in fatto di reti andando a segno quattro volte), Lentigione, Portici, Gladiator, Team Altamura, Angri e infine lo scorso anno Gelbison alla corte di mister Monticciolo, con la cui maglia disputa 18 gare, accompagnate da due reti e due assist.

Il Brindisi Football Club si è assicurato le prestazioni di Bruno De Pace, difensore classe 2000 originario di Catanzaro.

Lo scorso anno ha iniziato a Prato, giocando 11 partite, poi a gennaio il passaggio alla Gelbison, nel girone H della serie D.

De Pace è cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, poi il difensore ha vestito le maglie di Castrovillari e Gozzano totalizzando oltre 80 presenze in categoria. Con l’Acireale e il Trapani ha raggiunto i playoff per tre volte di seguito.

Qualità e intelligenza a centrocampo anche con Matteo Montinaro, classe 1996 originario di Lecce.

Cresciuto nel vivaio dell’US Lecce 1908, ha vestito la maglia del Nardò in Eccellenza e serie D. Poi il salto con il Bisceglie dalla serie D alla C, categoria che ha conservato per due anni a Monopoli.

Poi Brindisi, Gravina, una stagione e mezza a Bitonto. A dicembre 2021 il trasferimento a Casarano, poi nel 2022 a Molfetta fino a dicembre, la seconda parte del campionato con la maglia granata del Nardò, fino alla stagione, la 2023-24, in terra cilentana con la Gelbison di mister Monticciolo.