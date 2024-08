Forze under per la mediana del Brindisi FC: firma in biancazzurro anche il centrocampista Tommaso Di Francesco. Classe 2006, originario di Orbetello, Di Francesco è cresciuto nella scuola calcio e nel settore giovanile dell’Urbetevere per poi vestire, la scorsa stagione, la maglia canarina del Frosinone Under 18 nazionale allenata dal tecnico Fabrizio Durante.

Ufficio stampa Brindisi FC