Il Brindisi FC ha acquisito i diritti alle prestazioni sportive dei giocatori Davide Incerti e Félix Ledesma.

Davide Fabrizio Incerti, nato a L’Avana (Cuba) nel 2002, è un centrocampista dinamico e versatile, in uscita dal Matera e in forza alla nazionale cubana. Cresciuto in una famiglia di origini miste – padre italiano, ex calciatore, e madre cubana – ha sviluppato fin da giovane la passione per il calcio. Incerti muove i primi passi nell’A.C. Liberi per poi approdare nel 2019 al settore giovanile del Genoa in prestito. L’anno successivo è ceduto temporaneamente alla Ternana Primavera, che lo riscatta nel 2021. La sua crescita prosegue con un’esperienza in Serie D all’Atletico Uri per una stagione. Nel 2022 è acquistato dall’Olbia in Serie C. A livello internazionale, esordisce con la nazionale cubana il 2 giugno 2021 contro le Isole Vergini Britanniche nelle qualificazioni al Mondiale 2022. Incerti combina tecnica e dinamismo, qualità che lo rendono una risorsa preziosa per il centrocampo del Brindisi FC e un talento in ascesa nel panorama calcistico cubano.

Félix Ledesma, nato a Ribera del Fresno (Spagna) nel 1996, è un centrocampista con una solida esperienza maturata in campionati professionistici. Cresciuto nel settore giovanile del Recreativo Huelva, ha militato in club spagnoli come Alcobendas, Móstoles e Coria, dimostrando qualità tecniche e una notevole visione di gioco. Nella passata stagione ha giocato in Serie D con il Gravina, collezionando 24 presenze, corredate da due gol e due assist. Giocatore duttile e affidabile, Ledesma può ricoprire sia il ruolo di playmaker davanti alla difesa sia quello di mezzala, sfruttando il suo dinamismo e la capacità di inserimento. In quota al Matera in avvio di stagione, le sue doti tecniche e la sua personalità lo rendono un elemento prezioso per il centrocampo del Brindisi FC, portatore di esperienza e stabilità per la compagine biancazzurra.

Il Brindisi FC prosegue il suo lavoro di ricostruzione della squadra in vista dell’obiettivo salvezza: ai nuovi tesserati, già a disposizione di mister Nicola Ragno a tre giorni dalla gara con il Manfredonia, l’augurio del club delle migliori fortune con la maglia biancazzurra.

Ufficio stampa Brindisi FC

Davide Incerti e Félix Ledesma con il presidente Brindisi FC Giuseppe Roma.jpg