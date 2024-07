La società sportiva Brindisi Football Club ha il seguente organigramma:

– Presidente – Componente Cda, Roma Giuseppe

– Vice Presidente – Componente Cda, Dova Marco

– Componente Cda, Pozzessere Damiano

– Direttore generale, Gianni Andrea

– Team Manager, Colelli Domenico

– Segretario generale, Tota Stefano

– Addetto agli arbitri, Corlianò Gianluigi

– Allenatore in prima, Monticciolo Alessandro

– Allenatore in seconda, Ungaro Gaetano

– Allenatore dei portieri, Silipo Mirko

– Preparatore atletico, Martinelli Mino

– Magazziniere, Pinto Tonino

– Massaggiatore, Lopez Antonio

– Responsabile settore giovanile e attività di base, Zullino Claudio.

Il responsabile dell’ufficio stampa è Roberto Romeo.

Nelle prossime settimane l’organigramma sarà completato con i ruoli al momento ancora non individuati.

Stamattina il Brindisi FC aveva reso noto che Claudio Zullino è il nuovo responsabile del settore giovanile e dell’attività di base del Brindisi Football Club. La società brindisina si affida dunque all’esperienza per sviluppare un aspetto che ritiene strategico per la gestione del suo patrimonio tecnico: Zullino ha alle spalle un lungo percorso diviso tra scuola calcio e settore giovanile della Cedas Avio Brindisi, cominciato nel 2007, poi la scorsa stagione l’esperienza alla guida della formazione Under 12 della Virtus Francavilla. «Il settore giovanile – ha detto Zullino – esprime una visione a lungo termine che contribuisce a costruire basi solide per il futuro. Quest’anno il Brindisi curerà l’attività di base dai primi calci, con i nati nel 2018, fino ai campionati di categoria e all’Under 19 nazionale, un disegno ambizioso e articolato che conferisce prospettiva al cammino della squadra di calcio della città».