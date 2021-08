Si è tenuta nel pomeriggio la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti S.S. 2021\2022 del Brindisi Calcio.

Il Presidente Daniele Arigliano ha esordito parlando di “una giornata importantissima per club e tifosi.

Abbiamo studiato una formula per permettere alle persone di tornare al Fanuzzi in sicurezza. Al momento la direttiva del Governo parla di una possibilità di capienza al 50%, noi abbiamo inizialmente previsto la cessione di mille abbonamenti, almeno per la prima fase. Conto sull’attaccamento alla maglia dei nostri appassionati tifosi. Voglio specificare e sottolineare che gli abbonati della scorsa stagione riceveranno la nuova card a titolo gratuito. Voglio ringraziare il Direttore Commerciale di Power Team Damiano Pozzessere per aver sposato il nostro progetto sportivo in una maniera decisamente attiva ed importante”.

Il direttore marketing Dario Stefanelli ha presentato poi il claim della nuova stagione: “Abbiamo pensato all’hashtag #saràperchétiamo, perché quello che si percepisce respirando l’aria di questa città è proprio l’amore e l’attaccamento ai colori biancazzurri. Questo club si fonda e si affida sulla brindisinità e sul senso di appartenenza”.

La parola, poi, è passata al Direttore Commerciale di Power Team, Damiano Pozzessere: “Abbiamo deciso di abbracciare la visione sportiva del club, entrando in maniera attiva nella quotidianità dei tifosi biancazzurri. Sono un brindisino innamorato di questa città e di questi colori, ed ho risposto “presente” alla chiamata di chi, come me, ama questo territorio.

Si avrà la possibilità di accedere al Fanuzzi in modalità totalmente gratuita se si deciderà di sposare le nostre iniziative commerciali; dal 23 sino al 31 Agosto sarà possibile infatti sottoscrivere gratuitamente la Brindisi Card presentando la propria bolletta elettrica e\o del gas per una consulenza che abbia il fine di far spendere meno nell’immediato per le proprie utenze.

Ciò offrirà un triplo vantaggio ai tifosi: godere a titolo gratutito dell’abbonamento allo Stadio; risparmiare sulle proprie bollette e godere di tutti i servizi offerti dalla Brindisi Card”.

Chiosa finale alla conferenza, poi, del Direttore Marketing Dario Stefanelli: “La Brindisi Card verrà erogata solo ai possessori del Green Pass. Abbiamo sin da subito deciso di mettere al centro del nostro progetto il benessere e le necessità dei tifosi; crediamo che questo sia un passo importante in tal senso”.