Volto nuovo in attacco in casa Brindisi FC che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Alessio Pinotti. Classe 2003, originario di Busto Arsizio, Pinotti è una punta centrale con trascorsi giovanili al Novara, con cui ha esordito in serie C a 16 anni e conquistato la convocazione nella Nazionale Under 17 del commissario tecnico Carmine Nunziata, e nelle formazioni Primavera di Monza e Spal, nella scorsa stagione ha militato nelle file della Sestese mentre nella 2022-23 con la maglia della Folgore Caratese sotto la guida di Giuliano Melosi. Forza fisica ed esplosività, unite a uno spiccato senso tattico, sono i tratti distintivi dell’attaccante varesino.