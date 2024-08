Quinto giorno di ritiro a San Giovanni in Fiore per il Brindisi FC. La squadra è scesa in campo in mattinata per svolgere lavoro atletico ed esercizi sulla rapidità. A seguire un’intensa parte tattica, quindi spazio al lavoro col pallone ed esercitazioni di squadra sul pressing. Per concludere, partite a tema ed esercizi di corsa. Nel pomeriggio i ragazzi di Monticciolo hanno svolto una prima fase di attivazione sul campo, seguita da un lavoro specifico sulla finalizzazione dell’azione e dalla consueta partitella finale a metà campo.

«Ci siamo messi alle spalle giorni di lavoro molto impegnativi – ha detto il segretario generale della società, Stefano Tota – che hanno portato al raggiungimento del primo importante step della stagione, ovvero l’iscrizione del club in serie D, grazie a un proficuo lavoro di squadra. Sono a Brindisi da un mese e mezzo e sto pian piano scoprendo una città meravigliosa che conoscevo poco e che intendo vivere appieno. Non desidero che vedere e sentire il “Fanuzzi” pieno attorno alla nostra squadra perché è un impianto sportivo che ti fa comprendere l’importanza della piazza che rappresentiamo. Il ritiro sta procedendo nel migliore dei modi e colgo l’occasione per ringraziare le strutture che ci ospitano e la proprietà che ci ha permesso di vivere questo importante periodo di intenso lavoro e di conoscenza fuori e dentro il campo. Si è creata da subito sintonia tra squadra, staff tecnico e dirigenziale all’insegna dell’empatia, della professionalità e del rispetto dei ruoli, e non vediamo l’ora di debuttare prima in Coppa e poi in campionato con una grande tifoseria al nostro fianco».