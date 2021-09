SSD Brindisi comunica che Lunedì 6 Settembre, prenderà il via la seconda fase della sottoscrizione della campagna abbonamenti presso la Sala Stampa del “Fanuzzi” dalle ore 17 alle ore 19.

Come comunicato in precedenza, gli abbonati della S.S. 2020-2021 potranno richiedere gratuitamente la Brindisi Card.

Ricordiamo ai tifosi biancazzurri che sono due le modalità di abbonamento disponibili: o attraverso il pagamento dello stesso (70 euro per la Curva, 120 per Tribuna laterale e Centrale), oppure gratuitamente aderendo all’iniziativa commerciale di Power Team, nostro partner commerciale.

Che cos’è la Brindisi Card? È una tessera che, oltre a garantire l’accesso allo Stadio per tutte le partite casalinghe del Brindisi per il prossimo campionato di Serie D, offre anche una serie di servizi dedicati al tifoso:

sconti personalizzati da parte dei nostri partner commerciali;

presenza dei tifosi agli allenamenti della prima squadra e alle conferenze pre match di Mister Chianese;

presenza dei tifosi in occasione degli appuntamenti istituzionali del club biancazzurro;

possibilità per gli U16 di allenarsi con la prima squadra e tante altre iniziative dedicate a chi ama il Brindisi Calcio!



Sabato 4 settembre, si è tenuta una doppia seduta di allenamento per i biancazzurri che in mattinata hanno lavorato presso il manto erboso del “Fanuzzi” per poi disputare nel pomeriggio un allenamento congiunto con il Mesagne terminato con il risultato di 1-0 per i ragazzi di Mister Chianese (gol decisivo di Rekik).

La ripresa è fissata per martedì pomeriggio.