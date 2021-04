Giovedì scorso abbiamo incontrato la proprietà di una società romana interessata ad acquisire la squadra del Brindisi calcio proponendo al contempo un progetto più ampio che riguarda lo stadio e l’impiantistica sportiva.

Come amministrazione comunale abbiamo mostrato il nostro interesse ad un progetto di rilancio del calcio a Brindisi e seguiremo con molta attenzione gli sviluppi della trattativa in corso.

Il calcio rappresenta una passione diffusa che merita il meglio anche nella nostra città.

Cosi il Sindaco Riccardo Rossi in un post su facebook.

Più tardi lo stesso Sindaco ha pubblicato un post in cui dichiara di aver “ricevuto una telefonata dalla Società di calcio del Brindisi che precisa che ad oggi vi è un’unica trattativa in corso con il Sig. Arigliano“.

Eppure, meno di due settimane fa era stato il gruppo romano W3 a confermare l’interesse a sviluppare un progetto di respiro pluriennale, interesse mai smentito dalla società prima di oggi.

Il Sindaco ha chiuso il post sostenendo che “Nella massima trasparenza riportiamo questa doverosa precisazione” e che “L’amministrazione comunale ha a cuore le sorti del calcio a Brindisi e questo è il solo interesse che abbiamo.”