SSD Brindisi comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dei seguenti calciatori:

Carriero Stefano, portiere classe 2001, proveniente dal Vastogirardi, cresciuto nelle giovanili del Benevento, nelle passate stagioni ha vestito le maglie di Agnonese, Picerno, Cerignola e Taranto.

Semeraro Nicola, difensore classe 2002, proveniente dal Vastogirardi, cresciuto nelle giovanili del Lecce, nelle passate stagioni ha vestito la maglia del Francavilla in Sinni.

Lopez Giuseppe, attaccante classe 1997, proveniente dal Città di Mola, nelle passate stagioni ha vestito le maglie di Aurora Alto Casertano, Fasano, Sanbuceto, United Sly, Martina Calcio, Team Altamura, Cassino e Bari.

Triarico Vittorio, centrocampista classe 1989, proveniente dal Bitonto, nelle passate stagioni ha vestito le maglie di Monopoli, Bisceglie, Matera, Virtus Francavilla, L’Aquila, Lecce, Campobasso, Paganese, Taranto e Crotone.

Meneses Sebastián, attaccante classe 1998, proveniente dalla Virtus Matino, che in passata ha vestito la maglia dell’Otranto.

La società ha, inoltre, comunicato che nelle scorse ore un membro del gruppo squadra, in seguito ai test del caso, è risultato positivo al Covid-19.

In data odierna il gruppo squadra si è sottoposto nuovamente ai test molecolari le cui risultanze hanno dato esito negativo. Il sodalizio biancazzurro ha programmato per i prossimi giorni nuovi test per garantire la massima sicurezza dei propri tesserati.