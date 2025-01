Habtamu Gasti è il nuovo nome in entrata per il mercato del Brindisi FC. Classe 2006, quinto di centrocampo (o braccetto di destra in difesa), italiano di origini etiopi, Gasti è cresciuto nel settore giovanile del Torino FC dove ha toccato le categorie del settore giovanile, da capitano nell’Under 17 e nell’Under 18, entrando spesso nell’orbita della prima squadra. Proviene dalla Sarnese con cui ha disputato la prima parte della stagione. Il club dà il benvenuto al nuovo tesserato augurandogli le migliori fortune con la maglia biancazzurra.

Ufficio stampa Brindisi FC