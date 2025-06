Tempo di primi bilanci, seppur ancora parziali, per il settore giovanile del Brindisi FC. In un’annata complessa e di ricostruzione, la società biancazzurra può guardare con soddisfazione ai risultati ottenuti dalle sue rappresentative, indice di un lavoro tecnico e formativo che inizia a produrre frutti tangibili. In soli nove mesi, la filiera giovanile ha mostrato segnali concreti di crescita puntando non solo ai risultati ma soprattutto alla valorizzazione dei talenti locali e allo sviluppo delle qualità individuali e collettive dei ragazzi. Un percorso reso possibile, tra gli altri, dal lavoro coordinato del responsabile del settore giovanile, Claudio Zullino, che ha saputo tracciare una linea guida chiara e condivisa per tutti i gruppi promuovendo una visione organica e coerente della formazione calcistica.

L’Under 19 Nazionale, guidata da Marco Piliego, ha affrontato un campionato tra i più impegnativi della categoria, spesso confrontandosi con squadre strutturate da anni. Eppure il gruppo brindisino non ha sfigurato dimostrando carattere, spirito competitivo e una chiara vocazione alla crescita tecnica. Una delle scelte più significative operate dallo staff è stata quella di concedere ampio spazio ai ragazzi sotto età, un investimento coraggioso e lungimirante che ha permesso a molti di confrontarsi con ritmi e dinamiche di gioco superiori. Un’esperienza formativa preziosa, al di là dei singoli piazzamenti, che restituisce la cifra di una progettualità orientata alla crescita reale dei giovani calciatori.

Entusiasmante il percorso dell’Under 17 di mister Zullino, che ha conquistato il titolo provinciale di categoria in una finale avvincente e combattuta contro l’ASD Gigi Orlandini, decisa solo ai calci di rigore. Un successo che premia il lavoro del tecnico e dello staff ma soprattutto il carattere e la coesione di un gruppo che ha saputo reggere la pressione della fase decisiva del torneo coronando un’annata condotta con costanza.

Più amaro l’epilogo per l’Under 16 allenata da Luigi Carrisi, fermata ai quarti di finale nel cammino verso il titolo regionale. Resta il rammarico per un’eliminazione che ha lasciato qualche rimpianto ma anche la consapevolezza di aver costruito una squadra competitiva, capace di esprimere un buon calcio e di lottare alla pari con le migliori realtà pugliesi.

Ancora in corsa le rappresentative Under 14 e Under 15, impegnate nei quarti di finale della Coppa Puglia. I ragazzi di Piero Caputo affronteranno in trasferta l’Andria mercoledì 4 giugno, in una sfida secca che vale l’accesso alla semifinale. Impegno casalingo invece per i 2009 di Maurizio Di Salvatore, che giovedì 5 giugno alle ore 17 riceveranno al Precampo dello stadio Fanuzzi l’Esperia Monopoli, in un confronto che si preannuncia combattuto e ricco di contenuti tecnici.

A chiudere il quadro, l’Under 13 di Luigi Corvetto, protagonista assoluta nel proprio girone nonostante la scelta di partecipare a un campionato agonistico con una formazione sotto età. Una sfida impegnativa che ha permesso ai più piccoli del vivaio brindisino di crescere rapidamente sotto il profilo atletico, tattico e caratteriale. Il loro rendimento, al di là dei numeri, è stato uno dei segnali più incoraggianti dell’intera stagione.

In definitiva, il percorso del settore giovanile del Brindisi FC può già essere definito di assoluto valore. L’impronta lasciata in questi nove mesi si misura nella capacità di costruire un’identità tecnica comune, di formare atleti consapevoli e motivati e di restituire al club una prospettiva sostenibile fondata sul proprio vivaio.

Brindisi, martedì 3 giugno 2025