Termina la stagione sportiva 2024/25 della Valtur Brindisi, sconfitta a gara cinque playoff al termine di una serie emozionante e vibrante dalla BancaRiviera Rimini vittoriosa al Pala Flaminio con il punteggio di 81-74. Un’annata sportiva piena di difficoltà ma conclusa tra l’entusiasmo generale del popolo biancoazzurro che ha gremito anche questa sera il settore ospiti in modo a dir poco encomiabile. Costretta a rincorrere per oltre 25 minuti, Brindisi si dimostra ancora una volta mai doma sorpassando a fine terzo quarto. La spallata dei padroni di casa arriva nel quarto decisivo ma Rimini deve sudare le proverbiali sette camicie per portare a casa incontro, serie.

Confermato il solito quintetto biancoazzurro formato da Calzavara-Brown-Radonjic-Ogden-Vildera. Il post basso di Radonjic e Johnson caratterizza i primi possessi su entrambi i lati del campo con l’americano a realizzare i primi nove punti sugli undici di squadra dei padron di casa nei primi cinque minuti di gioco. L’apporto dalla panchina di Masciadri-Grande-Tomassini, a segno con tre triple di fila, causano il primo break del match sul 28-16 a fine primo quarto in favore della BancaRiviera. Camara e Del Cadia si sfidano sotto canestro, Grande colpisce dall’angolo e Rimini tocca il +15 al 12’, Brindisi reagisce sostenuta dal rientro in campo di Vildera e piazza un contro break di 0-8 (33-26 al 14’). Nel momento di maggiore pressione la Valtur si riporta a due possessi pieni di distanza ma viene respinta dal 5-0 a firma dell’ispirato Marini (44-36 a fine primo tempo). Al rientro in campo Calzavara risponde con sette punti personali che valgono la parità, è di Ogden la tripla del sorpasso 49-51 al 27’. Il terzo quarto si chiude sul 57-58. Dopo un terzo quarto offensivamente asfittico, i padroni di casa si scuotono per un 10-0 di parziale iniziale in due minuti sorretto dalla regia di Robinson. Black out Valtur per lunghi tre minuti e mezzo vengono interrotti dalla tripla di Radonjic (67-63 al 36’).

Marini è decisivo con sei punti in fila nel finale di gara per sparigliare i possessi di distanza a un minuto e mezzo dalla fine (77-70). Ogden con la tripla accende una fiammella di speranza ma Calzavara trema dalla lunetta e fa 1/3 ai liberi per il nuovo -3 a 33” dalla fine.mRimini agguanta gara cinque e si qualifica per la semifinale playoff di Serie A2.

Gara uno in programma domenica 25, gara due martedì 27; la serie si trasferirà a Brindisi venerdì 30 maggio.

IL TABELLINO

BANCARIVIERA RIMINI – VALTUR BRINDISI: 81-74 (28-16, 44-36, 57-58, 81-74)

BANCARIVIERA RIMINI: Johnson 17 (7/10, 1/4, 7 r.), Robinson 13 (4/6, 1/4, 5 r.), Simioni 4 (2/3, 0/1, 4 r.), Camara 7 (2/4, 4 r.), Marini 18 (4/7, 2/6, 5 r.), Grande 7 (0/2, 2/3), Masciadri 3 (1/3 da tre), Anumba (0/1 da tre), Tomassini 9 (0/1, 2/5, 2 r.), Conti (3 r.), Sankare ne, Amaroli ne. Coach: Dell’Agnello.

VALTUR BRINDISI: Brown 9 (2/6, 1/2, 2 r.), Arletti ne, Del Cadia 3 (1/3, 2 r.), Laquintana 4 (0/2, 1/1), Fantoma 4 (2/3, 3 r.), Radonjic 10 (1/1, 2/4, 7 r.), Calzavara 19 (3/4, 2/7, 2 r.), Ogden 14 (4/8, 2/4, 8 r.), Vildera 10 (5/10, 6 r.), Buttiglione ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Miniati – Attard – Maschio.

NOTE – Tiri liberi: Rimini 10/14, Brindisi 13/17. Perc. tiro: Rimini 29/63 (9/27 da tre, ro 12, rd 21), Brindisi 26/55 (8/18 da tre, ro 10, rd 22).

