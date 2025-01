Sono disponibili i biglietti per assistere alla partita Brindisi FC – FBC Gravina, valida per la ventunesima giornata di campionato di serie D, girone H, in programma allo stadio comunale “Fanuzzi” domenica 26 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 15.30.

A seguire le modalità attive per l’acquisto del tagliando d’ingresso:

▪ presso le rivendite autorizzate Vivaticket, presenti in città e in provincia;

▪ allo stadio “Franco Fanuzzi” presso i botteghini lato tribuna centrale (venerdì ore 16.30-20.00; sabato ore 10.00-12.45 e 16.30-20.00, domenica dalle ore 10.00).

Di seguito i prezzi dei biglietti:

▪ Tribuna centrale 25,00 (ridotto 17,00);

▪ Tribuna laterale 20,00 (ridotto 15,00);

▪ Gradinata 15,00 (ridotto 9,00);

▪ Curva Sud 10,00 (ridotto 7,00);

▪ Curva Nord ospiti 10,00 (ridotto 7,00).

Hanno diritto al biglietto ridotto: under 16, donne, over 70 e persone con disabilità dal 50 al 66%. Hanno diritto alla gratuità le persone con invalidità dal 67% e i bambini fino a 5 anni (purché accompagnati da un maggiorenne).

Ufficio stampa Brindisi FC