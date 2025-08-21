La Giunta comunale di Brindisi nella seduta di oggi, 21 agosto 2025, ha approvato il programma delle iniziative previste per i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni. Il programma, condiviso con la Parrocchia “Visitazione e San Giovanni Battista” nella Pontificia Basilica Cattedrale di Brindisi, sarà reso noto nei dettagli nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 11 di mercoledì 27 agosto nella Sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi.

L’esecutivo cittadino ha approvato inoltre la compartecipazione del Comune di Brindisi alla rassegna d’arte organizzata da Endas Provinciale di Brindisi sulla Scalinata Virgiliana per domenica prossima, 24 agosto, alla quale è prevista la partecipazione di numerosi artisti provenienti da varie provincie pugliesi.

Nel corso della stessa seduta, la Giunta comunale ha provveduto ad approvare la compartecipazione del Comune di Brindisi alla presentazione della squadra di calcio della S.S. Brindisi FC S.r.l. che partecipa al Campionato 2025/2026. L’evento è in programma nella Sala Colonna a Palazzo Granafei Nervegna per la serata di domani, 22 agosto 2025, dalle ore 19 alle ore 22.