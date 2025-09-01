PROGRAMMA FESTA PATRONALE 2025
SABATO 30 AGOSTO
Dalle 09.30 alle 11.00: disponibilità Confessioni
Dalle ore 17.30 alle ore 21.30: DONAZIONE SANGUE, AVIS – Piazza Duomo
Ore 18.30: SANTA MESSA – Santuario Santa Maria degli Angeli
Ore 19.30: PROCESSIONE con le reliquie e la statua di San Lorenzo da Brindisi
dal Santuario alla Basilica Cattedrale
Ore 21.00: Pentagonale Basket SANTI PATRONI – Piazza Santa Teresa
DOMENICA 31 AGOSTO
Dalle 09.30 alle 11.30: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale
ore 10.00 – 11.30 SANTA MESSA – Basilica Cattedrale
ore 19.00: SANTA MESSA – presiede don Adriano Miglietta, vicario cittadino – Basilica Cattedrale
Ore 20.00 ABBONDA LA GUERRA, SOVRABBONDI LA PACE – Basilica Cattedrale
Tavola di Pace con:
Roberto Cetera, corrispondente dal Medio Oriente per L’Osservatore Romano quotidiano Santa Sede
Fabio Pollice, Rettore Università del Salento, docente di Geopolitica
LUNEDÌ 01 SETTEMBRE
Dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi
Dalle ore 09.00 alle 12.30: RACCOLTA ALIMENTARE E DI CANCELLERIA a cura del CISOM – Piazza Duomo
Dalle 09.30 alle 11.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale
Ore 16.00 Visita guidata – percorso Chiese del Centro Storico – a cura dell’associazione Le Colonne
Dalle 17.30 alle 19.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale
Ore 19.00: SANTA MESSA –pro custodia creationis – Basilica Cattedrale
presiede il nostro Arcivescovo S.E. Mons. Giovanni Intini
con alcune parrocchie della città: La Pietà, Cuore Immacolato, San Vito Martire, San Francesco d’Assisi, San Lorenzo da Brindisi, San Nicola, UPC – Ave Maris Stella e Regina degli Apostoli, Cristo Salvatore.
Ore 20.00: Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato – Basilica Cattedrale
Serata ECUMENICA a cura degli Uffici dioceni: Pastorale Sociale e Ecumenismo e Dialogo interreligioso
Giovanni Giannoccolo, Protopresbitero del Patriarcato Ecumenico, parroco Greco-Ortodosso Lecce
Angela Moschetta, Docente filosofia, Facoltà Teologica Pugliese
MARTEDÌ 02 SETTEMBRE
Dalle ore 09.00 alle 12.30: RACCOLTA ALIMENTARE E DI CANCELLERIA a cura del CISOM – Piazza Duomo
Dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi
Dalle 09.30 alle 11.00. disponibilità Confessioni – Penitenziere Capitolare, Basilica Cattedrale
Dalle 17.30 alle 19.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale
Ore 19.00: SANTA MESSA – Per la pace e la giustizia – Basilica Cattedrale
con alcune parrocchie della città: Spirito Santo, Ss. Resurrezione, Sacro Cuore, San Giustino de Jacobis, San Carlo di Gesù, S. Leucio, Ss. Addolorata (Tuturano)
Ore 20.00: PACE DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE – Basilica Cattedrale
Il racconto dell’esperienza di anziani e studenti della 3AL del Liceo Linguistico “Ettore Palumbo” di Brindisi a cura di Progetto Policoro e Giovani di Sant’Egidio – Cortile Interno Cattedrale
MERCOLEDÌ 03 SETTEMBRE
Dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi
Dalle 09.30 alle 11.00. disponibilità Confessioni – Penitenziere Capitolare, Basilica Cattedrale
Dalle 17.30 alle 19.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale
Ore 19.00: SANTA MESSA – presiede don Mimmo Roma – 11° anniversario Sacerdotale – Basilica Cattedrale
Ore 21.00: ADORAZIONE EUCARISTICA “PACE DISARMATA E DISARMANTE” – Scalinata Virgilio
a cura dell’Ass.ne RUAHart ARTISTIC WORSHIP
disponibilità Confessioni.
GIOVEDÌ 04 SETTEMBRE
Dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi
Dalle 09.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00 disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale
Ore 19.00: SANTA MESSA – In tempo di guerra e disordini – Basilica Cattedrale
presiede don Mario Gargiulo, Vicario Episcopale per l’Area Servizi Generali
Ore 21.00: PREMIO SANTI PATRONI Città di Brindisi – Basilica Cattedrale
VENERDÌ 05 SETTEMBRE
Dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi
Dalle 09.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale
Ore 19.00: SANTA MESSA – Basilica Cattedrale
presiede S.E. Mons. Rocco Talucci, Arcivescovo emerito Brindisi-Ostuni
Ore 20.30: PROCESSIONE con le statue di San Teodoro e San Lorenzo da Piazza Duomo al Tosello all’incrocio dei corsi e accensione luminarie
Ore 21.30: PALIO DELL’ARCA – a cura dell’Associazione Remuri – Banchina antistante scalinata Virgilio
SABATO 06 SETTEMBRE
Dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi
Dalle 09.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale
Ore 09.30 Visita guidata – percorso Chiese del Centro Storico – a cura dell’associazione Le Colonne
Ore 19.00: Solenne PROCESSIONE A MARE con le reliquie e le statue dei Santi Patroni dal Porticciolo Turistico al porto interno con sbarco banchina antistante Scalinata Virgilio – diretta TV Antenna Sud
Discorsi ARCIVESCOVO E SINDACO e consegna delle chiavi della Città e alzabandiera della Pace.
Ore 21.00 circa: fuochi pirotecnici
A seguire Solenne PROCESSIONE con le reliquie e statue dei Santi Patroni dalla banchina di sbarco alla Basilica Cattedrale.
DOMENICA 07 SETTEMBRE
Ore 10,00 e 11.30: SANTA MESSA – Basilica Cattedrale
Ore 20.00: SOLENNE MESSA PONTIFICALE presieduta da S.E. Mons. GIOVANNI INTINI, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni – Piazza Duomo – diretta TV Antenna Sud
LUNEDÌ 08 SETTEMBRE
Dalle 09.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00. disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale
Ore 19.00: SANTA MESSA – Basilica Cattedrale
Ore 20.00: PROCESSIONE con le reliquie di san Lorenzo da Brindisi dalla Basilica Cattedrale al Santuario di Santa Maria degli Angeli passando per l’incrocio dei corsi per terminare in Cattedrale.
