PROGRAMMA FESTA PATRONALE 2025

SABATO 30 AGOSTO

Dalle 09.30 alle 11.00: disponibilità Confessioni

Dalle ore 17.30 alle ore 21.30: DONAZIONE SANGUE, AVIS – Piazza Duomo

Ore 18.30: SANTA MESSA – Santuario Santa Maria degli Angeli

Ore 19.30: PROCESSIONE con le reliquie e la statua di San Lorenzo da Brindisi

dal Santuario alla Basilica Cattedrale

Ore 21.00: Pentagonale Basket SANTI PATRONI – Piazza Santa Teresa

DOMENICA 31 AGOSTO

Dalle 09.30 alle 11.30: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

ore 10.00 – 11.30 SANTA MESSA – Basilica Cattedrale

ore 19.00: SANTA MESSA – presiede don Adriano Miglietta, vicario cittadino – Basilica Cattedrale

Ore 20.00 ABBONDA LA GUERRA, SOVRABBONDI LA PACE – Basilica Cattedrale

Tavola di Pace con:

Roberto Cetera, corrispondente dal Medio Oriente per L’Osservatore Romano quotidiano Santa Sede

Fabio Pollice, Rettore Università del Salento, docente di Geopolitica

LUNEDÌ 01 SETTEMBRE

Dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi

Dalle ore 09.00 alle 12.30: RACCOLTA ALIMENTARE E DI CANCELLERIA a cura del CISOM – Piazza Duomo

Dalle 09.30 alle 11.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

Ore 16.00 Visita guidata – percorso Chiese del Centro Storico – a cura dell’associazione Le Colonne

Dalle 17.30 alle 19.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

Ore 19.00: SANTA MESSA –pro custodia creationis – Basilica Cattedrale

presiede il nostro Arcivescovo S.E. Mons. Giovanni Intini

con alcune parrocchie della città: La Pietà, Cuore Immacolato, San Vito Martire, San Francesco d’Assisi, San Lorenzo da Brindisi, San Nicola, UPC – Ave Maris Stella e Regina degli Apostoli, Cristo Salvatore.

Ore 20.00: Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato – Basilica Cattedrale

Serata ECUMENICA a cura degli Uffici dioceni: Pastorale Sociale e Ecumenismo e Dialogo interreligioso

Giovanni Giannoccolo, Protopresbitero del Patriarcato Ecumenico, parroco Greco-Ortodosso Lecce

Angela Moschetta, Docente filosofia, Facoltà Teologica Pugliese

MARTEDÌ 02 SETTEMBRE

Dalle ore 09.00 alle 12.30: RACCOLTA ALIMENTARE E DI CANCELLERIA a cura del CISOM – Piazza Duomo

Dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi

Dalle 09.30 alle 11.00. disponibilità Confessioni – Penitenziere Capitolare, Basilica Cattedrale

Dalle 17.30 alle 19.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

Ore 19.00: SANTA MESSA – Per la pace e la giustizia – Basilica Cattedrale

con alcune parrocchie della città: Spirito Santo, Ss. Resurrezione, Sacro Cuore, San Giustino de Jacobis, San Carlo di Gesù, S. Leucio, Ss. Addolorata (Tuturano)

Ore 20.00: PACE DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE – Basilica Cattedrale

Il racconto dell’esperienza di anziani e studenti della 3AL del Liceo Linguistico “Ettore Palumbo” di Brindisi a cura di Progetto Policoro e Giovani di Sant’Egidio – Cortile Interno Cattedrale

MERCOLEDÌ 03 SETTEMBRE

Dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi

Dalle 09.30 alle 11.00. disponibilità Confessioni – Penitenziere Capitolare, Basilica Cattedrale

Dalle 17.30 alle 19.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

Ore 19.00: SANTA MESSA – presiede don Mimmo Roma – 11° anniversario Sacerdotale – Basilica Cattedrale

Ore 21.00: ADORAZIONE EUCARISTICA “PACE DISARMATA E DISARMANTE” – Scalinata Virgilio

a cura dell’Ass.ne RUAHart ARTISTIC WORSHIP

disponibilità Confessioni.

GIOVEDÌ 04 SETTEMBRE

Dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi

Dalle 09.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00 disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

Ore 19.00: SANTA MESSA – In tempo di guerra e disordini – Basilica Cattedrale

presiede don Mario Gargiulo, Vicario Episcopale per l’Area Servizi Generali

Ore 21.00: PREMIO SANTI PATRONI Città di Brindisi – Basilica Cattedrale

VENERDÌ 05 SETTEMBRE

Dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi

Dalle 09.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

Ore 19.00: SANTA MESSA – Basilica Cattedrale

presiede S.E. Mons. Rocco Talucci, Arcivescovo emerito Brindisi-Ostuni

Ore 20.30: PROCESSIONE con le statue di San Teodoro e San Lorenzo da Piazza Duomo al Tosello all’incrocio dei corsi e accensione luminarie

Ore 21.30: PALIO DELL’ARCA – a cura dell’Associazione Remuri – Banchina antistante scalinata Virgilio

SABATO 06 SETTEMBRE

Dalle ore 09.00 alle 12.30: PATRORATORIO Festa Patronale dei ragazzi

Dalle 09.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00: disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

Ore 09.30 Visita guidata – percorso Chiese del Centro Storico – a cura dell’associazione Le Colonne

Ore 19.00: Solenne PROCESSIONE A MARE con le reliquie e le statue dei Santi Patroni dal Porticciolo Turistico al porto interno con sbarco banchina antistante Scalinata Virgilio – diretta TV Antenna Sud

Discorsi ARCIVESCOVO E SINDACO e consegna delle chiavi della Città e alzabandiera della Pace.

Ore 21.00 circa: fuochi pirotecnici

A seguire Solenne PROCESSIONE con le reliquie e statue dei Santi Patroni dalla banchina di sbarco alla Basilica Cattedrale.

DOMENICA 07 SETTEMBRE

Ore 10,00 e 11.30: SANTA MESSA – Basilica Cattedrale

Ore 20.00: SOLENNE MESSA PONTIFICALE presieduta da S.E. Mons. GIOVANNI INTINI, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni – Piazza Duomo – diretta TV Antenna Sud

LUNEDÌ 08 SETTEMBRE

Dalle 09.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00. disponibilità Confessioni, Basilica Cattedrale

Ore 19.00: SANTA MESSA – Basilica Cattedrale

Ore 20.00: PROCESSIONE con le reliquie di san Lorenzo da Brindisi dalla Basilica Cattedrale al Santuario di Santa Maria degli Angeli passando per l’incrocio dei corsi per terminare in Cattedrale.