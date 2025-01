Sconfitta esterna a Pesaro per la Valtur Brindisi costretta a rimontare un gap in doppia cifra accumulato nella prima parte di gara, complice un primo quarto da 28 punti subiti, nonostante la parità raggiunta a due minuti e mezzo dalla fine sul 74-74. La squadra brindisina paga dazio l’imprecisione dalla distanza nelle ultime occasioni costruite dopo aver accarezzato il sogno del colpo esterno recuperando un gap di sedici lunghezze. Il break di 12-5 negli ultimi minuti indirizza il match definitivamente nelle mani dei padroni di casa a referto con cinque uomini in doppia cifra.

Priva di Vildera, assente alla trasferta di Pesaro per motivi familiari, il quintetto iniziale scelto da coach Bucchi è formato da Calzavara, Allen, Arletti, Radonjic e Ogden. Prima parte di gioco ad intermittenza per le due squadre: Brindisi parte forte con un 0-7 di break iniziale, Pesaro risponde alla grande e raddoppia con un 14-0 nei tre minuti successivi sfruttando le diverse palle perse dalla Valtur su rimessa da fondo campo. I padroni di casa volano più volte sopra il ferro mettendo in grande difficoltà la difesa nel pitturato, Ogden prova a tamponare in fase offensiva realizzando 10 punti nel primo quarto. Le due triple di Ahmad e Maretto regalano la doppia cifra di vantaggio sul +11 a fine periodo (28-17). Allen realizza i primi canestri della sua partita a inizio secondo quarto ma è troppo poco per ricucire il gap accumulato (43-30 al 17’). Pesaro tocca il massimo vantaggio di +16 prima di subire la reazione brindisina guidata da Calzavara in cabina di regia a dimezzare lo svantaggio a fine primo tempo (46-39). La seconda parte di gara si apre subito con un fallo antisportivo fischiato a Del Cadia, concretizzato da Pesaro con 5 punti nelle prime due azioni al rientro in campo. La frazione di passi di Calzavara e la schiacciata di Ahmad indirizzano il match sul nuovo +14 Vuelle. Si accende all’improvviso Allen con sei punti di fila a dare la scossa ai suoi (57-49 al 25’). Valtur si riporta a due possessi di distanza, prima di terminare il terzo quarto sul -9 (66-57). Le due triple di Arletti e Laquintana colmano in modo quasi definitivo il gap dopo una lunga rincorsa sul 68-67 dopo tre minuti del periodo. Brindisi sciupa il sorpasso nelle azioni successive e il fallo antisportivo fischiato a Laquintana cambia nuovamente l’inerzia in virtù del jolly di tabella di Bucarelli allo scadere dei 24”. La partita diventa molto intensa e le squadre lottano molto a rimbalzo offensivo conquistando preziosi secondi possessi e tiri dalla lunetta. La stoppata di Del Cadia e la tripla di De Vico impattano la partita a quota 74 a poco meno di tre minuti dalla fine. Nel momento clou l’attacco brindisino si spegne su conclusioni dalla distanza di Allen e De Vico non andate a buon fine. Pesaro ne approfitta e capitalizza i quattro liberi di Ahmad per conquistare la vittoria finale alla Vitrifrigo Arena.

Prossimo partita di campionato è il turno infrasettimanale in programma mercoledì 15 gennaio alle ore 20:30 al PalaPentassuglia contro Rieti. Biglietti in vendita a partire da €12 al New Basket Store e online su Vivaticket.

IL TABELLINO

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-VALTUR BRINDISI: 86-79 (28-17, 46-39, 66-57, 86-79)

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: King 13 (5/8, 0/1, 5 r.), Ahmad 22 (2/3, 3/7, 6 r.), Lombardi, Zanotti 10 (5/7, 0/2, 7 r.), Bucarelli 11 (1/5, 1/4, 1 r.), Imbrò 3 (0/1, 1/1), Petrovic 8 (1/2, 2/3, 1 r.), De Laurentiis 10 (5/7, 6 r.), Maretto 9 (1/3, 1/3, 3 r.), Cornis, Reginato. Coach: Leka.

VALTUR BRINDISI: Laquintana 9 (1/3, 1/1,v3 r.), Arletti 3 (0/2, 1/1, 1 r.), Del Cadia 7 (3/5, 4 r.), Fantoma, De Vico 9 (1/2, 1/5, 2 r.), Radonjic 6 (2/3, 4 r.), Calzavara 10 (2/5, 2/3, 3 r.), Allen 14 (5/10, 0/7, 6 r.), Ogden 21 (9/11, 0/3, 5 r.), Buttiglione ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Maschio – Cappello – Gai.

NOTE – Tiri liberi: Pesaro 22/26, Brindisi 16/20. Perc. tiro: Pesaro 28/57 (8/21 da tre, ro 9, rd 24), Brindisi 28/61 (7/23 da tre, ro 10, rd 22).