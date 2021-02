Sono state protocollate questa mattina due proposte di deliberazione per istituire due commissioni d’inchiesta, una per i servizi sociali e l’altra sulle vicende che hanno riguardato i rapporti tra organi politici ed uffici finanziari, a firma di tutta l’opposizione con la sola esclusione del gruppo consiliare di Forza Italia.

Sono ormai note le criticità e le contraddizioni emerse negli ultimi due anni nell’ambito dei servizi sociali cosi come non sono chiare le soluzioni prospettate rispetto alle conseguenze dei tagli approvati con il piano di riequilibrio pluriennale.

Inoltre, come opposizione abbiamo espresso, sin da subito, molteplici dubbi su come l’amministrazione abbia interpretato ed applicato il Piano di riequilibrio pluriennale dalla stessa approvato e, ad oggi, non sono ancora chiare le ragioni della durissima polemica con la struttura dirigenziale scatenatasi a seguito di alcuni pareri negativi.

Nel pieno della nostra funzione di controllo riteniamo che la nostra richiesta di istituire le citate commissioni di inchiesta sia un atto doveroso di trasparenza nei confronti dei cittadini.

MoVimento 5 Stelle Brindisi