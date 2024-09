Al PalaPentassuglia di Brindisi la prima giornata di campionato di Serie A2 non sorride alla Valtur, in comando dell’incontro per larga parte dei quaranta minuti ma beffata nel finale con un break subito di 0-13 che vale il bottino pieno agli irpini. Rotazioni ridotte all’osso per la squadra biancoazzurra, priva di Calzavara, De Vico, Ndzie e Radonjic a causa di infortuni di varia natura che hanno minato l’ultima settimana di lavoro. Non basta la perfomance del duo americano Allen-Ogden a segno rispettivamente con 22 e 21 punti.

Laquintana-Allen-Arletti-Ogden-Vildera il quintetto iniziale scelto da coach Piero Bucchi, a cui rispondono gli ospiti con Mussini-Sabatino-Lewis-Earlington-Bortolin. Parte con buon piglio Avellino che cerca subito di alzare il ritmo in fase offensiva pur dovendo fare i conti con i due falli personali spesi molto presto da Sabatino (10-13 al 5’). Gli irpini sfruttano i rimbalzi offensivi e le seconde occasioni, Brindisi trae vantaggio dalla vena realizzativa di Ogden, in doppia cifra realizzativa a fine primo quarto con 10 punti a referto (21-17). L’allungo Valtur arriva a inizio secondo parziale, quando Allen e Arletti a campo aperto innescano la transizione offensiva di squadra (27-19), strappo ricucito dai 5 punti consecutivi di Jurkatamm. Il movimento in piede perno sotto canestro di Vildera vale il 39-38 a fine primo tempo. Il duello Ogden-Earlington si ripropone puntualmente nelle prime azioni al rientro in campo, mettendo in mostra tutta la qualità tecnica dei due lunghi americani. Allen scalda decisamente la mano mettendosi in ritmo in attacco con ben quattordici punti di fila a referto nel terzo periodo di gioco, compresa la ciliegina finale della tripla a fil di sirena (60-57 al 30’). Vildera commette il quarto fallo personale al 32’ costringendo coach Bucchi a richiamarlo in panchina, al contempo Brindisi entra in bonus con ben otto minuti ancora sul cronometro. Brindisi manca il colpo del KO (72-64 al 36’) nel momento cruciale, sbagliando numerosi tentativi al tiro per dare la spallata decisiva. Avellino ci crede e piazza un break di 13-0 (72-77) stravolgendo l’epilogo dell’incontro e regalandole la prima storica vittoria in A2.

Mercoledì sera primo turno infrasettimanale della stagione, in campo a Cantù per il big match di serata in diretta Rai Sport dalle ore 20:45.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-AVELLINO BASKET: 72-77 (21-17, 39-38, 60-57, 72-77)

VALTUR BRINDISI: Buttiglione (1 r.), Laquintana 7 (1/4, 1/3, 6 r.), Arletti 9 (4/6, 0/1, 3 r.), Del Cadia (0/2, 4 r.), Vildera 8 (4/8, 6 r.), Fantoma 5 (1/1, 1 r.), Ogden 21 (6/11, 2/4, 7 r.), Radonjic ne, Calzavara ne, Allen 22 (7/14, 2/5, 2 r.), Valente ne, Guadalupi ne. Coach: Bucchi.

AVELLINO BASKET: Lewis 14 (3/10, 1/3, 13 r.), Jurkatamm 10 (2/3, 1/7, 4 r.), Sabatino 9 (2/2, 1/1), Mussini 10 (2/2, 2/7, 1 r.), Earlington 21 (6/9, 2/6, 2 r.), Maglietti (0/3, 0/1, 2 r.), Verazzo (2 r.), Bortolin 6 (2/2, 7 r.), Nikolic (0/1), Chinellato 7 (1/2 da tre, 3 r.). All. Crotti.

ARBITRI: Ferretti – Attard – Grappasonno.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 8/11, Avellino 19/22. Perc. tiro: Brindisi 29/63 (6/17 da tre, ro 11, rd 23), Avellino 25/61 (8/28 da tre, ro 16, rd 24).

