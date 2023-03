Si comunica che in occasione del prossimo match di campionato Happy Casa Brindisi-EA7 Emporio Armani Milano, in programma domenica 12 marzo alle ore 16:30, il PalaPentassuglia è del tutto esaurito in ogni ordine di posti a sedere.

La biglietteria sarà aperta, a partire dalle ore 15:00, presso il botteghino del palasport per la consegna degli accrediti e la vendita di biglietti per la prossima partita casalinga contro la Nutribullet Treviso del 26 marzo, palla a due ore 18:30.

Si consiglia al pubblico biancoazzurro presente di accedere al palasport in anticipo, orario di apertura cancelli alle ore 15:00, e di occupare necessariamente il posto a sedere assegnato al momento dell’acquisto al fine di evitare impedimenti durante lo svolgimento dell’evento.

La partita sarà visibile su Eleven Sports e trasmessa in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio. Collegamenti in diretta dal parterre del PalaPentassuglia a cura del media partner Antenna Sud sul canale 92 del digitale terrestre.

