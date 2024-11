In vista della gara tra Brindisi FC e Nocerina 1910, valido per il campionato di serie D, girone H, in programma domenica 1 dicembre alle ore 16.00 allo stadio comunale “Franco Fanuzzi” di Brindisi, sono state disposte specifiche misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Prefetto della provincia di Brindisi, sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e in accordo con le autorità competenti, ha adottato il provvedimento che limita la vendita dei tagliandi ai soli residenti nelle città e nella provincia di Brindisi. La decisione è stata presa in conformità con le normative vigenti e le indicazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, al fine di garantire un regolare svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire eventuali situazioni di rischio per l’ordine pubblico.

La disposizione è stata notificata alle autorità competenti, tra cui il Questore di Brindisi, che curerà l’esecuzione del provvedimento e coordinerà gli interventi necessari per garantire la piena tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Ufficio stampa Brindisi FC