Altro importante banco di prova per la Valtur Brindisi reduce dalla convincente e vincente prestazione di Udine, attesa dall’impegno casalingo contro la capolista Rimini in occasione del turno infrasettimanale valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A2.



Palla a due in programma mercoledì sera alle ore 20:30 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Nella partita di andata al Flaminio dello scorso 01 dicembre 2024, la BancaRiviera ebbe la meglio con il risultato finale di 91-78 al termine di una partita equilibrata per larghi tratti dei quaranta minuti (65-60 al 30’) e decisa da un break di 10-0 nei primi tre minuti dell’ultimo quarto. Top scorer fu Allen, autore di 22 punti, mentre il miglior Robinson della stagione ne realizzò 21; Vildera e Marini toccarono quota 17 punti personali.

Ex della partita: coach Sandro Dell’Agnello, dieci presenze sulla panchina biancoazzurra nella stagione 2017/18 di Lega A; coach Piero Bucchi, dal 1992 al 1999 a Rimini prima come vice allenatore e poi come head coach conquistando la promozione in Serie A1 con i romagnoli nella stagione 1996/97.

Mercoledì sera sarà il suo ritorno al PalaPentassuglia per la prima volta da avversario.

Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.



A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, l’atleta Tosho Radonjic: “A Udine abbiamo mostrato tutto il desiderio di vincere che ha questa squadra. Adesso possiamo concentrarci solo su noi stessi e lasciarci tutto alle spalle per esprimere la miglior pallacanestro possibile fino al termine della stagione. La vittoria del PalaCarnera, imbattuto fino a quel momento, ci deve far capire cosa serve per fare bene e continuare su questa strada, coinvolgendo tutti sia in attacco che in difesa. C’è positività ora in tutto l’ambiente, sappiamo che mercoledì sarà una partita difficile contro la capolista Rimini, ma l’importante è mantenere questo gioco di squadra, l’intensità e il desiderio di vincere che abbiamo mostrato sabato sera”.



Il match Brindisi-Rimini sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass mercoledì sera a partire dalle ore 20:30. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita giovedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi