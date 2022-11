Ci saranno anche gli arbitri internazionali di Serie A , Marco DI BELLO e Luca PAIRETTO tra gli ospiti di “FISCHIA L’INIZIO – LA SETTIMANA DELL’ARBITRO A BRINDISI” in programma dal 21 al 25 novembre p.v. presso il BASTIONE SAN GIACOMO in via N.Sauro 5 a Brindisi .

Un evento unico nel suo genere per la città e per la Sezione Arbitri di Brindisi e che vedrà nel PREMIO CARMINE CONTALDI, previsto per il 22 novembre , il momento clou di tutta la settimana.

Prevista la partecipazione, tra gli altri, anche dell’Avv. Duccio Baglioni , Vice -Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri e del Dott. Vito Tisci, Presidente del Settore Giovanile e scolastico della FIGC, nonché Presidente del Comitato Regionale Pugliese della FIGC .

Sarà una settimana ricca di appuntamenti da condividere con la città , per avvicinarla sempre di più al mondo del calcio visto da una prospettiva completamente nuova e diversa .

Oltre al Premio C. CONTALDI, infatti, la settimana include mostre, convegni, dibattiti, formazione ed aggiornamento tecnico con il coinvolgimento, anche delle scuole- calcio di tutta la provincia di Brindisi , che potranno dialogare direttamente con alcuni dei più importanti protagonisti del calcio di Serie A .

“FISCHIA L’INIZIO – LA SETTIMANA DELL’ARBITRO A BRINDISI” sarà presentata ufficialmente con una conferenza stampa alla presenza del Sindaco di Brindisi, Ing. Riccardo Rossi, lunedi 21 Novembre, alle ore 18.00, presso il Bastione San Giacomo, in via N.Sauro 5 a Brindisi.

Questo il programma dell’evento:

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE

ORE 18.00 Bastioni San Giacomo

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

Interverranno:

Riccardo Rossi (Sindaco di Brindisi)

Oreste Pinto (Assessore allo Sport Comune di Brindisi)

Giuseppe Palmisano (Presidente della Sezione Arbitri di Brindisi)

Marco Di Bello (Arbitro internazionale dell’A.I.A.)

ORE 19.00

APERTURA UFFICIALE

” FISCHIA L’INIZIO – LA SETTIMANA DELL’ARBITRO A BRINDISI”

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE

ORE 17:00 Via Per Minnuta 5 Brindisi

INAUGURAZIONE SEDE SEZIONALE

ORE 18:30 Bastioni San Giacomo

Premio “Carmine Contaldi” (Terza Edizione)

Bastioni San Giacomo- Via N.Sauro , 5-Brindisi

Ospiti d’Onore :

Avv. Duccio Baglioni Vice presidente dell’A.I.A.

Dott. Vito Tisci (Presidente del settore giovanile e scolastico della F.I.G.C. nonché presidente del comitato regionale pugliese della F.I.G.C.)

Marco Di Bello (Arbitro internazionale dell’A.I.A.)

Interverranno:

Oreste Pinto (Assessore allo Sport Comune di Brindisi)

Nicola Favia (Presidente del comitato regionale arbitri della Puglia)

Katia Senesi (Componente del comitato nazionale dell’A.I.A.)

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE

ORE 18:00 Bastioni San Giacomo

OPEN DAY Il nuovo corso Arbitri della Sezione di Brindisi

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE

ORE 16:30 Bastioni San Giacomo

CONVEGNO “Il raduno intersezionale delle sezioni di Brindisi, Casarano, Lecce e Taranto”

Interverranno:

Paolo Prato (Presidente della sezione A.I.A. di Lecce)

Roberto Scolozzi (Presidente della sezione A.I.A. di Casarano)

Christian Greco (Presidente della sezione A.I.A. di Taranto)

Relatori:

Marco Di Bello (Arbitro Internazionale della sezione di Brindisi)

Pierluigi Mazzei (Vice presidente vicario della sezione di Brindisi)

VENERDI’ 25 NOVEMBRE

ORE 16:30 Bastioni San Giacomo

CONVEGNO: “Il regolamento e l’applicazione delle regole”

Presenti gli atleti delle scuole calcio della provincia di Brindisi

Interverranno:

Marco Di Bello (Arbitro Internazionale della sezione di Brindisi)

Luca Pairetto (Arbitro Internazionale della sezione di Nichelino)

ORE 19:00 Bastioni San Giacomo

Riunione tecnica sezione di Brindisi

Ospite Luca Pairetto (Arbitro Internazionale della sezione di Nichelino)

Interverrà Marco Di Bello (Arbitro Internazionale della Sezione di Brindisi)

Chiusura dei lavori

A cura di Giuseppe Palmisano (Presidente della Sezione Arbitri di Brindisi