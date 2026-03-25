A Brindisi, dove spesso si parla di difficoltà e poche opportunità per i giovani, c’è chi sceglie di costruire il proprio percorso con creatività, impegno e passione. È il caso di William Vitali, un ragazzo brindisino che ha deciso di unire due mondi apparentemente lontani – lo studio e lo sport – trasformandoli in un progetto personale originale e promettente. Diciotto anni compiuti a novembre scorso, William frequenta il quinto anno al “De Marco” (Polo Messapia), indirizzo grafica-economia ed adora le auto.

La sua idea è semplice ma potente: realizzare grafiche dedicate ai giocatori della Valtur Brindisi, reinterpretandoli all’interno di “quadretti” visivi che raccontano non solo l’atleta, ma anche l’emozione del gioco, l’identità della squadra e il legame con la città.

Non si tratta solo di immagini, ma di un vero e proprio linguaggio visivo che nasce dalla passione per il basket e si nutre delle competenze che William sta acquisendo nel suo percorso di studi. Un esempio concreto di come la scuola, quando incontra l’interesse autentico, possa trasformarsi in uno strumento di espressione e crescita.

In un contesto come quello brindisino, dove spesso i giovani lamentano la mancanza di spazi e opportunità – anche nel mondo dello sport – iniziative come questa assumono un valore ancora più significativo. Non è solo talento: è voglia di fare, di mettersi in gioco, di creare qualcosa che prima non c’era.

E mentre sugli spalti si tifano i campioni, fuori dal campo c’è chi, con creatività e determinazione, contribuisce a raccontarli in modo nuovo. È un modo diverso di vivere lo sport, che va oltre la competizione e diventa cultura, comunicazione, identità.

Quella di William è una storia che merita attenzione, perché rappresenta tanti giovani di Brindisi: ragazzi con idee, energie e capacità che troppo spesso restano in ombra. Hanno bisogno di essere ascoltati, sostenuti e valorizzati. Perché il futuro nasce proprio così: da una passione coltivata con coraggio. E magari, tra una grafica e l’altra, William sta già costruendo non solo il suo sogno, ma anche una nuova immagine per la sua città.