Prosegue l’allarme sicurezza nel quartiere Commenda, teatro dell’ennesimo episodio incendiario. Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 00:45, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta all’incrocio tra via Asinio Pollione e via Mecenate per domare le fiamme che hanno avvolto due auto parcheggiate, un SUV e un’utilitaria.

L’intervento tempestivo ha consentito di spegnere l’incendio e di mettere in sicurezza l’area interessata. Sul posto anche la Polizia di Stato, che ha avviato accertamenti per chiarire le cause dell’episodio.

Questo ennesimo atto incendiario aumenta la preoccupazione tra i residenti, già segnati da una serie di episodi analoghi negli ultimi mesi. Le autorità indagano per determinare se si tratti di un evento doloso o accidentale.