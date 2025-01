Il primo turno infrasettimanale del girone di ritorno di serie A2 vedrà opposte al PalaPentassuglia la Valtur Brindisi e la Real Sebastiani Rieti, entrambe reduci da una sconfitta nell’ultima giornata di campionato.

I biancoazzurri dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro con qualche rammarico di troppo nel finale di gara dopo aver recuperato sedici lunghezze di svantaggio, i laziali scossi dal kappaò interno contro l’Urania Milano al termine di una prestazione opaca per quaranta minuti.

Si sfideranno le due squadre che hanno segnato la carriera di ‘Big’ Elio Pentassuglia, indimenticato padre fondatore della pallacanestro a Brindisi nella sua città natìa, e protagonista a Rieti, con cui disputò tra il 1978 e il 1980 due semifinali scudetto e due finali di Coppa Korac, conquistata nel 1980 battendo in finale il Cibona Zagabria. Il 31 ottobre 1988, dopo aver condotto il match sulla panchina del Pala Sojourner, si registrò il tragico incidente stradale sulla strada che lo avrebbe dovuto riportare a Brindisi.

Nella partita di andata al Pala Sojourner, Brindisi si presentò in grande emergenza priva dei propri atleti Vildera, Ogden e Ndzie con rotazioni ridotte all’osso. Una prestazione orgogliosa e caparbia per tutto l’arco dei quaranta minuti condotti in larga parte, ma il finale sorrise a Rieti capace di piazzare la zampata vincente nei minuti decisivi del match. Risultato 74-73 a fronte di un canestro allo scadere di Laquintana convalidato da due punti.

Ex dell’incontro Marco Spanghero, atleta visto a Brindisi nella stagione 2016/17 di Serie A sotto la guida di coach Sacchetti con cui sfiorò l’accesso ai playoff e raggiunse le Final Eight di Coppa Italia disputate a Rimini.

Palla a due in programma mercoledì 15 gennaio 2025 alle ore 20:30 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €12 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.



A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, l’atleta Niccolò De Vico: “Belli o brutti l’unica cosa che conterà mercoledì sarà vincere e portare a casa due punti fondamentali per il nostro campionato. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri tifosi che anche a Pesaro ci hanno sostenuto fino alla fine. Trovare continuità da un punto di vista mentale all’interno dei quaranta minuti sarà la chiave della partita”.



Il match Brindisi-Rieti sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass mercoledì sera a partire dalle ore 20:30. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita giovedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

