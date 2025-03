VALTUR BRINDISI-SELLA CENTO: 76-77 (14-18, 37-36, 53-59, 76-77)

VALTUR BRINDISI: Laquintana 13 (5/6, 4 r.), Brown 11 (2/10, 2/3, 3 r.), Arletti (0/1, 3 r.), Del Cadia 15 (6/6, 5 r.), Fantoma 6 (3/4, 0/1, 1 r.), Radonjic 2 (1/1, 0/2, 1 r.), Calzavara 13 (2/5, 3/4, 2 r.), Ogden 16 (5/10, 0/1, 5 r.), Buttiglione ne, Guadalupi ne. Coach: Bucchi.

SELLA CENTO: Devoe 26 (7/11, 2/3, 4 r.), Davis IV 7 (1/5, 1/5, 4 r.), Nobile 7 (1/1, 1/1, 4 r.), Delfino 10 (3/8, 0/3, 2 r.), Berdini 3 (1/1, 0/1, 3 r.), Benvenuti 17 (7/9, 7 r.), Moretti 2 (1/2, 1 r.), Tamani 2 (1/2), Graziani (0/1 da tre, 1 r.), Tanfoglio 3 (1/1 da tre, 2 r.). Coach: Di Paolantonio.

ARBITRI: Moretti – Tallon – Fiore.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 13/18, Cento 18/21. Perc. tiro: Brindisi 29/54 (5/11 da tre, ro 3, rd 21), Cento 27/54 (5/15 da tre, ro 8, rd 21).

Una furente rimonta negli ultimi minuti finali non basta alla Valtur Brindisi che dal -9 al 36’ piazza un break di 13-4, trascinata dagli otto punti di Calzavara, ma si deve piegare nel finale dopo un fallo antisportivo fischiato a Del Cadia e i due liberi di Devoe realizzati a meno di due secondi dal termine del match. Al PalaPentassuglia a vincere è Cento, capace di interpretare al meglio la partita per larga parte dell’incontro prima di subire la reazione dei padroni di casa che sfiorano il colpaccio dopo aver messo la freccia sul 76-75.

Quintetto biancoazzurro modificato da coach Piero Bucchi, composto da Calzavara-Brown-Arletti-Radonjic e Ogden. A testimonianza dell’importanza e difficoltà del match, tanti i contatti in avvio su entrambi i lati del campo, dove a prevalere sono le difese preparate con intensità ed energia (4-5 al 5’). Devoe sfiora subito la doppia cifra personale in un primo quarto in cui mostra le proprie abilità da realizzatore permettendo a Cento di comandare le operazioni di gioco sul 14-18. L’asse Laquintana-Del Cadia catalizza le attenzioni ad inizio secondo periodo, un vero fattore in fase offensiva per una Valtur che mette la freccia del sorpasso del 24-23 al 14’. Gli ospiti prevalgono a rimbalzo offensivo sfruttando la differenza di centimetri, vista l’assenza di Vildera dentro il pitturato, e rispondono colpo su colpo in un primo tempo prettamente equilibrato concluso sul punteggio di 37-36. Al rientro in campo è Ogden a prendersi molte responsabilità al tiro mentre Calzavara commette il terzo fallo personale al 24° minuto che costringe coach Bucchi a richiamarlo anzitempo in panchina. Nei minuti successivi Devoe coglie il momento propizio e firma il break a favore degli ospiti per il massimo vantaggio di +9 (48-57). Brindisi litiga con il tiro dalla lunetta e la montagna da scalare diventa improvvisamente più ardua con il passare dei minuti (53-59 al 30’). Valtur procede uno sforzo importante in fase difensiva per ricucire lo strappo e dopo quattro minuti dell’ultimo periodo si riporta a -4. Dopo il timeout chiamato da coach Di Paolantonio, Cento ristabilisce le distanze (62-71 al 36’) ma deve fare i conti con il momento di Calzavara che con 5 punti di fila guida i suoi al controbreak di 9-0 per il pareggio a quota 71 a due minuti dalla fine. La terna arbitrale fischia un fallo antisportivo a Del Cadia, Delfino sale in cattedra con 4 punti di fila ma Calzavara è on fire e infila la tripla del sorpasso sul 76-75. Un fallo fischiato su Devoe a 1.8” dal termine manda in lunetta Devoe che non sbaglia. Il tiro finale di Calzavara finisce la corsa sul ferro e a vincere è Cento

Prossimo turno di campionato domenica 9 marzo per il derby del sud e della Puglia, Nardò-Brindisi, alle ore 18:00.

