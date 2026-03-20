A distanza di un mese esatto dall’ultima apparizione casalinga, sabato 21 febbraio in occasione della vittoria intera contro Torino, la Valtur Brindisi ritorna a giocare una partita ufficiale al PalaPentassuglia in programma sabato 21 marzo alle ore 20:30 conto la Real Sebastiani Rieti.

Appuntamento importante ai fini della classifica di Serie A2 che vede un folto gruppo di pretendenti all’inseguimento delle posizioni di vertice e, in particolare, dell’attuale capolista solitaria Pesaro a due punti di distanza dai biancoazzurri. Il match avrà un valore doppio anche dal punto di vista della differenza punti tra le due squadre, distanziate solamente di due punti, Valtur Brindisi a quota 38 e Rieti a 36 punti.

Il match di andata terminò sul punteggio di 87-76 in favore della Real Sebastiani, MVP dell’incontro Udom autore di 21 punti e italiani protagonisti con Palumbo e Guariglia in doppia cifra. Serata in cui Cinciarini realizzò la sua miglior prestazione realizzativa da 21 punti con 4/5 al tiro da tre punti.

Palla a due in programma sabato 21 marzo alle ore 20:30 al PalaPentassuglia di Brindisi. Enel, Gold Sponsor per la stagione in corso, sarà match sponsor di serata.

Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, domenica chiuso), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Queste le parole del coach Valtur Brindisi, Piero Bucchi: “Torniamo a giocare al PalaPentassuglia a distanza di un mese dall’ultima volta e sarà per noi certamente un fattore in più da sfruttare con il calore del nostro pubblico sempre presente. Dobbiamo mostrare i progressi di solidità e durezza mentale che ci hanno consentito di lottare per quaranta minuti in un campo difficile come quello di Rimini. I ragazzi hanno grande voglia di tornare alla vittoria”.

La partita sarà trasmessa sabato 21 marzo in diretta alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi