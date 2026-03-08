Sconfitta esterna per la Valtur Brindisi nel big match della 30° giornata al Flaminio di Rimini, compromettendo anche la differenza punti nello scontro diretto (+7 e -14) e scivolando a due punti di distanza dalla capolista solitaria Pesaro (più differenza punti sfavorevole). Partita vissuta tra break e contro break ma in cui la Dole Basket sfrutta la migliore vena realizzativa da oltre l’arco, fondamentale in cui Brindisi stecca con 4/19 a fronte del 12/26 dei padroni di casa.

Nove rimbalzi offensivi totali catturati dalle due squadre nelle prime battute, seppur non convertiti a canestro, con Brindisi che riesce ad avere un canestro da ogni atleta del quintetto base nei primi cinque minuti di gioco (7-10) e chiudere il primo quarto in vantaggio di un possesso pieno sul punteggio parziale di 13-16. Tomassini, Ogden e Marini realizzano una sequenza di triple per i padroni di casa che aumentano il ritmo offensivo e premono il piede sull’acceleratore ad inizio di secondo periodo per il primo vantaggio nel match (27-24 al 15’). L’ingresso in campo di Mouaha è fondamentale per la Valtur con cinque punti consecutivi personali. Camara comincia a fare la voce grossa sotto canestro nel duello ad alte latitudini contro Mabor. La partita si accende tra falli tecnici (panchina di Rimini) e antisportivi (Esposito) segnando il break a favore dei romagnoli in grado di realizzare 31 punti nel secondo quarto, toccare la doppia cifra di vantaggio e rientrare negli spogliatoi sul punteggio di 44-36. Esposito commette il terzo fallo personale dopo pochi secondi al rientro in campo mentre Copeland non riesce a sbloccarsi al tiro da tre punti. Rimini allunga al massimo vantaggio di +13 (51-38). La reazione brindisina arriva puntuale capitanata da un positivo Esposito per un contro break di 2-11 a ricucire il break fino al -4. Due magie incredibili di Marini cambiano nuovamente l’inerzia della partita, consentendo alla Dole di reagire nel momento complicato e guidare la contesa a fine terzo quarto sul 61-52. Francis continua a litigare con il ferro al tiro mentre Tomassini e Denegri non sbagliano dalla distanza per il nuovo allungo 67-56 al 32’. All’improvviso si accende Copeland con cinque punti consecutivi che valgono il nuovo contro break fino al -4 (69-65 al 35’). Lo stesso americano perde due palloni di fila nelle successive azioni offensive, un macigno per la Valtur che subisce un break di 10-2 in due minuti di gioco (79-67 al 37’). Brindisi non ha più la forza e il tempo per reagire e subisce una pesante sconfitta perdendo anche la differenza punti.

Le due squadre torneranno in campo, sempre al Flaminio di Rimini, in occasione della semifinale di Coppa Italia in programma venerdì sera 13 marzo alle ore 21.00. Biglietti disponibili sul portale Ticketone.

IL TABELLINO

DOLE BASKET RIMINI-VALTUR BRINDISI: 84-70 (13-16, 44-36, 61-52, 84-70)

DOLE BASKET RIMINI: Marini 21 (7/8, 2/6, 6 r.), Denegri 13 (2/6, 3/6, 2 r.), Tomassini 10 (0/2, 2/5, 1 r.), Ogden 15 (2/5, 3/3, 9 r.), Simioni 4 (2/2, 0/2, 3 r.), Camara 11 (5/8, 3 r.), Saccoccia 3 (1/1 da tre), Alipiev 7 (2/8, 1/2, 5 r.), Leardini (0/5, 0/1, 4 r.), Pollone ne, Sankare (0/1, 5 r.), Della Chiesa ne. Coach: Dell’agnello.

VALTUR BRINDISI: Copeland 22 (4/8, 2/9, 2 r.), Cinciarini 7 (2/5, 1/3, 2 r.), Francis 4 (0/3, 0/6, 1 r.), Mouaha 5 (2/2, 1 r.), Vildera 11 (4/9, 12 r.), Miani 7 (1/3, 1/3, 4 r.), Esposito 10 (4/9, 0/1, 4 r.), Radonjic 4 (2/4, 5 r.), Mabor, Fantoma. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Barbiero – Roiaz – Perocco.

NOTE – Tiri liberi: Rimini 8/10, Brindisi 20/25. Perc. tiro: Rimini 32/71 (12/26 da tre, ro 14, rd 32), Brindisi 23/62 (4/19 da tre, ro 10, rd 23).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi