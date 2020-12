HAPPY CASA BRINDISI–ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ 85-71 (27-21, 42-37, 60-50, 85-71)

HAPPY CASA BRINDISI: Krubally 4 (2/3, 6 r.), Zanelli 5 (1/3, 1/1), Visconti 3 (1/1, 0/1, 2 r.), Harrison 9 (2/5, 1/6, 3 r.), Gaspardo 7 (0/2, 2/3, 4 r.), Thompson 14 (4/4, 2/6, 2 r.), Cattapan, Guido (0/1 da 3), Udom 4 (2/3, 0/1, 1 r.), Bell 10 (2/5, 2/4, 3 r.), Willis 6 (3/4, 0/1, 6 r.), Perkins 23 (11/14, 10 r.). All.: Vitucci.

ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ: Thomas 12 (4/9, 1/3, 4 r.), Smith 4 (2/3, 1 r.), Kennedy 14 (7/12, 0/1, 5 r.), Woodard 14 (1/4, 4/6, 6 r.), Procida 3 (0/2, 1/3), Leunen (0/1, 0/2, 4 r.), La Torre (0/3, 4 r.), Johnson 17 (4/8, 2/7, 4 r.), Baheye 5 (1/3, 2 r.), Pecchia 2 (1/1), Lanzi, Baparapè ne. All.: Pancotto.

ARBITRI: Guido Giovannetti – Gianluca Sardella – Matteo Boninsegna.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 5/9, Cantù 7/11. Perc. tiro: Brindisi 36/68 (8/24 da tre, ro 11, rd 30), Cantù 28/68 (8/22 da tre, ro 11, rd 21).

Nona vittoria consecutiva in campionato su dieci partite disputate da inizio stagione. Happy Casa Brindisi si conferma sempre più seconda forza del campionato a quota 18 punti, dietro la capolista imbattuta Olimpia Milano a 20 punti e 10 vittorie su 10 incontri. Domenica prossima lo scontro d’alta quota al Forum di Assago alle ore 17.00 in diretta Eurosport 2.

Brindisi abbatte la resistenza di una coriacea Cantù, organizzata da coach Pancotto per tentare il blitz di giornata, in un secondo tempo dove l’intensità e qualità biancoazzurra prende forza con il passare del tempo. MVP dell’incontro un super Perkins da doppia doppia con 23 punti e 10 rimbalzi in 28 minuti di gioco, chirurgico con la sua mano mancina da 11/14 al tiro. In una serata in cui il top scorer Harrison realizza 9 punti, coach Vitucci trova protagonisti diversi all’interno della partita. Thompson sfiora la doppia doppia da 14 punti e 9 assist sfornati per i compagni.

L’Acqua San Bernardo perde Smith per infortunio nel corso del match e subisce la prepotenza fisica dei lunghi brindisini dopo un primo tempo ben combattuto (42-37 al 20’). Johnson il migliore per la squadra di Pancotto, a referto con 17 punti e 6/15 dal campo. Nell’ultimo quarto dilaga la Happy Casa fino a raggiungere i 24 punti di vantaggio (81-57) per gestire le energie nel finale di gara.

Mercoledì 9 dicembre turno in trasferta in Champions League per la Happy Casa, di scena a Belgio in casa del Filou Oostende. Palla a due alle ore 20:00 in diretta su Eurosport Player.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi