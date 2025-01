Brindisi è ufficialmente tra le 10 città finaliste candidate a diventare Capitale Italiana della Cultura 2027. Un risultato che rappresenta un importante traguardo per la città, che ha conquistato la Giuria con il dossier intitolato “Navigare il futuro”.

La Giuria, presieduta da Davide Maria Desario, ha selezionato le finaliste tra le 17 città che hanno presentato candidatura, privilegiando i progetti che meglio rispondono ai criteri del bando. Brindisi, insieme ad altre due città pugliesi, Alberobello e Gallipoli, porta alto il nome della Puglia in questa competizione nazionale, confermando il dinamismo culturale della regione.

Oltre a Brindisi, le città finaliste sono:

Alberobello (BA) – “Pietramadre”

Aliano (MT) – “Terra dell’altrove”

Gallipoli (LE) – “La bella tra terra e mare”

La Spezia (SP) – “Una cultura come il mare”

Pompei (NA) – “Pompei Continuum”

Pordenone (PN) – “Pordenone 2027. Città che sorprende”

Reggio Calabria (RC) – “Cuore del Mediterraneo”

Sant’Andrea di Conza (AV) – “Incontro tempo”

Savona (SV) – “Nuove rotte per la cultura”

Le prossime tappe per la scelta della Capitale della Cultura saranno costituite dalle audizioni pubbliche delle finaliste che si terranno il 25 e 26 febbraio 2025. Ogni città avrà 60 minuti per presentare il proprio progetto, di cui 30 dedicati all’esposizione e 30 alla sessione di domande da parte della Giuria.

La proclamazione della Capitale Italiana della Cultura 2027 avverrà entro il 28 marzo 2025. La città vincitrice riceverà un contributo finanziario di un milione di euro per realizzare le iniziative e gli obiettivi descritti nel progetto.

La candidatura di Brindisi rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio culturale, storico e marittimo della città, ribadendo il suo ruolo di ponte tra culture e tradizioni. La competizione è serrata, ma il progetto “Navigare il futuro” sembra avere tutte le carte in regola per lasciare il segno.

Dal 2014, il titolo è stato conferito a diverse città italiane, tra cui Mantova (2016), Palermo (2018), Parma (2020-21) e Pesaro (2024). Nel 2025 sarà Agrigento a ricoprire il prestigioso ruolo, seguita nel 2026 da L’Aquila.

Brindisi guarda al futuro con ottimismo, pronta a dimostrare che il suo passato e il suo presente culturale sono la chiave per costruire una nuova visione di comunità e innovazione.