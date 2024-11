In occasione della decima giornata di regular season di Serie A2, la Valtur Brindisi tornerà al PalaPentassuglia dopo il doppio turno esterno a Cento (sconfitta 70-66) e Cremona (vittoria 81-97), per ospitare l’Apu Old Wild West Udine. La squadra friulana è reduce da quattro vittorie consecutive, sette nelle prime nove giornate, inseguitrice della capolista Rimini nel gruppone a 14 punti in classifica. Brindisi è reduce dalla convincente prestazione del Pala Radi a scacciare paure e fantasmi, alla ricerca ancora della continuità necessaria per riemergere dopo un avvio complicato.

Palla a due in programma domenica 10 novembre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Coloro che acquisteranno il biglietto singolo del match Valtur Brindisi-Apu Old Wild West Udine, in programma domenica 10 novembre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia, potranno contestualmente acquistare un biglietto, nello stesso settore, al prezzo ridotto di €5 per il match Valtur Brindisi-UCC Assigeco Piacenza di lunedì 18 novembre alle ore 20:30. Anche in questo caso, la promozione è esercitabile esclusivamente presso il New Basket Store.

A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, l’atleta Edoardo Del Cadia: “Udine è una squadra che sta giocando molto bene, hanno un roster di qualità con un buon allenatore al comando. Noi stiamo intravedendo la luce in fondo al tunnel, siamo un gruppo unito che sta capendo meglio giorno dopo giorno come ciascuno di noi può dare il proprio contributo per aiutare la squadra. A Cremona abbiamo giocato una partita quasi perfetta, passandoci la palla, giocando forte in difesa e coinvolgendo tutti dal primo all’ultimo minuto. Sono contento della mia prestazione, consapevole dei margini di crescita individuali e di squadra. La sensazione al momento, anche se i risultati non lo dimostrano, è che ce la possiamo giocare realmente contro tutti. Sono molto fiducioso sul valore della squadra. Spero che domenica i tifosi saranno pronti a supportarci con il solito grande calore per ottenere una preziosa vittoria”.

Ex Brindisi della partita: Iris Ikangi, atleta che ha vissuto la stagione 2019/20 a Brindisi con la partecipazione alla Champions League, ai playoff scudetto al quinto posto in regular season e alla cavalcata delle Final Eight di Coppa Italia fino alla finale di Pesaro; Mirza Alibegovic, due presenze in biancoazzurro arrivato da ventenne a stagione in corso durante la stagione sportiva di Serie A 2012/13.

Ex Udine della partita: Gianmarco Arletti, esordiente nel mondo senior in Serie A2 lo scorso anno a Udine dopo l’esperienza in NCAA; Tommaso Fantoma, prima esperienza in A2 nella stagione 2021/22 in Friuli.

Il match Brindisi-Udine sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 18:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

