Valtur Brindisi torna a festeggiare la vittoria dopo la doppia sconfitta campionato-coppa a Rimini e può respingere l’assalto degli inseguitori in classifica nel gruppone all’inseguimento della capolista Pesaro. Successo vibrante e meritato su Rieti, ora distaccata di quattro punti, al termine di una partita che registra ben 61 falli in 40 minuti tra cui l’espulsione di Francis e falli tecnici a profusione sui due lati del campo. Top scorer Copeland a quota 21 punti

Novità in starting five con l’ingresso di Fantoma scelto da coach Piero Bucchi al fianco di Cinciarini-Copeland-Esposito-Videra. La lotta sotto canestro tra due pesi massime come Vildera e Hogue entra subito nel vivo a suon di sportellate (12-13 al 6’). Gli ingressi in campo di Piunti e Miani cambiano il volto delle due squadre con quintetti più leggeri, mentre Maspero e Bogliardi al primo pallone toccato realizzano due triple a fine primo quarto per il parziale di 21-25. Si ripete Maspero dalla distanza nella prima azione del secondo quarto ma sono i rimbalzi offensivi numerosi catturati dai laziali a fungere da fattore chiave. La difesa brindisina sale d’intensità e ne scaturiscono palloni recuperati utili a scatenare la corsa di Francis, Maspero e Radonjic a campo aperto per il super break di 16-2 nei primi sette minuti di gioco (37-27) che obbliga coach Ciani al timeout. La tripla a fine primo tempo di Francis fissa il punteggio sul 47-35. Le triple di Copeland e Radonjic aprono il terzo quarto nel miglior modo in fase offensiva Valtur, fase in cui gli attacchi hanno meglio sulle difese anche sull’altro versante in cui Guariglia trova il canestro con continuità nel pitturato. Una fiammata da sei punti consecutivi di Miani spinge i suoi fino al +15 (61-45 al 27’). Rieti si appoggia sulla forza fisica di Hogue e riesce a controbattere mentre Brindisi deve fare i conti con i quattro falli personali a testa per Copeland e Vildera (70-57 al 30’). La terna arbitrale fischia due falli tecnici a Francis e conseguente espulsione al minuto 31’ in un clima di battaglia sportiva su ogni pallone vagante in campo. A farne le spese è anche Esposito per raggiunto bonus falli personali al 34’ mentre Rieti torna sotto la doppia cifra di svantaggio. A salire in cattedra è la coppia Cinciarini-Copeland con la guardia americana a realizzare 7 punti in fila per il 82-66 al 36’. Nel finale Brindisi prova anche a ribaltare la differenza punti ma Rieti salva il +11 dell’andata.

Si ritornerà in campo mercoledì sera per il turno infrasettimanale in programma nella trasferta di Cento.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-RSR SEBASTIANI RIETI: 90-81 (21-25, 47-35, 70-57, 90-81)

VALTUR BRINDISI: Copeland 21 (4/5, 3/7, 2 r.), Cinciarini 10 (3/8, 1/3, 3 r.), Francis 15 (2/3, 1/4), Mouaha 2 (0/1, 0/1, 5 r.), Vildera 8 (3/4, 5 r.), Miani 11 (1/4, 2/4, 3 r.), Esposito 4 (2/5, 0/1, 1 r.), Radonjic 8 (0/1, 2/3, 2 r.), Maspero 11 (1/1; 3/5, 2 r.), Fantoma. Coach: Bucchi.

RSR SEBASTIANI RIETI: Mian 5 (0/1, 1/6, 2 r.), Guariglia 11 (4/7, 0/1, 4 r.), Udom 6 (0/1, 2/4, 3 r.), Palumbo 12 (5/6, 0/1, 7 r.), Hogue 15 (3/4, 1/1, 8 r.), Perry 12 (1/5, 3/5, 1 r.), Piccin 3 (1/4 da tre, 1 r.), Pascolo 3 (1/1, 3 r.), Piunti 5 (1/1, 0/2, 4 r.), Bogliardi 7 (2/3 da tre, 3 r.). Coach: Ciani.

ARBITRI: Ursi – Lupelli – Calella.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 22/30, Rieti 23/39. Perc. tiro: Brindisi 28/60 (12/28 da tre, ro 10, rd 18), Rieti 33/50 (8/23 da tre, ro 13, rd 24).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi