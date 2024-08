La Brindisi Volley annuncia la conferma di Gisela Scialacomo come tecnico ormai consolidato della nostra società. Gisela ricoprirà il ruolo di responsabile di tutta la parte giovanile, con particolare attenzione alle squadre Under 13 e Under 14. Specialista nelle fasce d’età più giovani, Gisela ha dimostrato grande competenza e passione, portando la squadra Under 14 a conquistare la finale regionale. Grazie al suo impegno e alla sua guida, le nostre piccole cerbiatte si sono trasformate in forti cerve, pronte a competere ad alti livelli.

Gisela è entrata a pieno titolo nello staff delle selezioni regionali, dove ogni anno arricchisce il suo bagaglio tecnico e trasmette le nuove competenze alle sue ragazze. È un vero e proprio pezzo da novanta per la nostra società, che punta non solo sulla crescita dei giovani atleti, ma anche sullo sviluppo dei nostri allenatori, elementi fondamentali del movimento giovanile.

Auguriamo alla nostra Gis un futuro ricco di successi e soddisfazioni!

Brindisi Volley