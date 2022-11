Venerdì 18 novembre 2022, alle ore 20.00, la XXXVII stagione concertistica “BrindisiClassica” prosegue nel Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi con l’atteso recital della giovane e brillante pianista Serena Valluzzi, che ritorna a Brindisi dopo quattro anni durante i quali si è aggiudicato il Premio Alkan per il virtuosismo pianistico 2020 e il 4° premio al 63° Concorso Internazionale Pianistico Ferruccio Busoni 2021, che è tra quelli di maggior prestigio internazionale.

Il concerto inizia con sei dei ventiquattro Preludi op. 37 (1880) di Ferruccio Busoni, scritti dal grande pianista e compositore a soli 14 anni; prosegue con l’evocativo ed enigmatico Gaspard de la Nuit di Maurice Ravel e si conclude con i ritmi e i colori delle tre Danze Argentine op. 2 di Alberto Ginastera.

Serena Valluzzi, diplomatasi a soli diciassette anni, si è perfezionata con Maestri di grande valore quali F.J. Thiollier, A. Nosè, N. Braznikova, S. Senkov, E. Pace e Benedetto Lupo. Dal 2017 al 2019 prende parte alle attività del Teatro dell’Opera di Firenze come maestro collaboratore dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, grazie alla quale ha l’occasione di esibirsi e di perfezionarsi presso la prestigiosa Accademia Gnessin di Mosca. Tiene regolarmente concerti solistici e cameristici nei più ambiti luoghi della musica in Italia e all’estero per importanti Istituzioni musicali, associazioni e Festival. Nel 2020 incide i suoi primi due CD prodotti da 2R Studio Produzioni Multimediali – Steinway&Sons – Vailog Milan, con musiche di Scarlatti, Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Ravel e Ginastera.

Tra i numerosi altri riconoscimenti si ricordano: 1° Premio al Concorso Pianistico Internazionale “A. Speranza” di Taranto (2017), 3° Premio e “Young Jury prize” al Livorno Piano Competition (2020), 1° premio al “Sante Centurione 2019” di Chieti, 2° Premio al Concorso Pianistico Internazionale “F. Zadra” (2018), 2° Premio al Concorso internazionale “San Donà di Piave” 2017, il 4° al Premio Venezia 2012, 1° Premio assoluto al “Giulio Rospigliosi” 2014 di Lamporecchio, Premio speciale per il miglior semifinalista italiano al Concorso internazionale per pianoforte e orchestra “Città di Cantù” 2016 e molti altri.





Associazione Artistico Musicale “Nino Rota” – Brindisi

Cell. 3389097290 – www.associazioneninorota.it

Posto unico € 10,00 – Ridotto per under 25 e studenti: € 5,00