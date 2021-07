A Francavilla Fontana andranno 44mila euro, a Oria 20mila, a Brindisi 65mila, a Mesagne 93mila e così via.

Sono i fondi destinati dalla Regione Puglia a favore di gran parte dei Comuni pugliesi, come forma di parziale ristoro per i costi sostenuti nel 2020 e nel 2021 per il conferimento dei rifiuti fuori Regione.

Soldi insomma spesi dalle varie amministrazioni comunali nel trattamento della frazione organica e che alle stesse casse comunali torneranno, così come disposto dall’Agenzia territoriale Ager.

I Comuni beneficeranno del fondo da 3 milioni e 800mila euro rimpinguato dalla Giunta Regionale non allo stesso modo e nella stessa misura.

Al fine di premiare le comunità che meglio e più hanno riciclato, i ristori saranno distribuiti proprio in base a tali parametri.

In particolare 1 milione e 400mila euro è stato destinato ai Comuni pugliesi che hanno raggiunto obiettivi di raccolta differenziata maggiori del 65%.

E un milione ai Comuni che da luglio 2020 a giugno 2021 hanno sostenuto maggiori costi per il conferimento degli scarti prodotti dall’impianto di compostaggio gestito da Tersan Puglia spa, che hanno presentato impurità inferiori al 5%.

Un altro milione e 400 mila euro è infine destinato a tutti i Comuni che negli ultimi 18 mesi hanno sostenuto maggiori costi per il conferimento della frazione organica presso impianti fuori Regione.

Per quel che riguarda nel dettaglio i Comuni brindisini questi sono i ristori stabiliti e che saranno presto liquidati:

Francavilla Fontana: 44mila euro.

Oria: 20.000 euro.

Brindisi: 65.000 euro.

Ostuni: 28.000 euro.

Fasano: 150.000 euro.

Villa Castelli: 8.000 euro.

Torre Santa Susanna: 46.000 euro.

Erchie: 37.000 euro.

San Pancrazio Salentino: 41.000 euro.

Ceglie Messapica: 16.000 euro.

San Michele Salentino: 20.000 euro.

Cellino San Marco: 7.000 euro.

Mesagne: 93.000 euro.

San Pietro Vernotico: 35.000 euro.

Riciclare conviene. All’ambiente in cui viviamo. E non solo.

Maurizio Bruno

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)