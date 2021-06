“Questa mattina a Brindisi ho incontrato negli uffici dell’ASI il presidente Vittorio Rina, per discutere di alcune problematiche e opportunità riguardanti il consorzio. Al centro del confronto, in particolare, l’area di sviluppo industriale di Francavilla Fontana, da sempre purtroppo limitata da un vincolo idrogeologico che non ne consente il pieno sviluppo.

A tale scopo ho chiesto al presidente Rina la possibilità di presentare un progetto di fattibilità da presentare successivamente in regione al fine di individuare i fondi necessari all’attuazione.

Nel presidente Rina ho trovato totale disponibilità. Spero sia l’inizio di un percorso che possa portare alla risoluzione di un problema storico per Francavilla Fontana che ha potenzialità enormi da esprimere, soffocate però da ostacoli che, sono certo, riusciremo con la collaborazione di tutti a superare una volta per sempre”.

Nota del consigliere regionale Maurizio Bruno, presidente del Comitato regionale permanente della Protezione civile.