A seguire una dichiarazione del consigliere regionale Pd Maurizio Bruno, presidente del Comitato regionale permanente di Protezione Civile:

“Questa mattina con una delegazione civile e militare, abbiamo effettuato un sopralluogo sul cantiere per verificare l’effettivo avvio delle attività e manifestare il proprio sostegno all’opera.

“Grazie a questa straordinaria opera, i cui lavori sono iniziati martedì, Latiano avrà una nuova struttura, fondamentale per garantire cure più vicine ai cittadini, in particolare alle fasce più fragili della popolazione.

“L’Ospedale di Comunità rappresenterà un tassello fondamentale per una sanità più equa, efficiente e accessibile. Continueremo a monitorare con attenzione l’andamento dei lavori, certi che questa infrastruttura contribuirà in modo significativo al benessere della nostra comunità.

” La sinergia tra Enti ed Istituzione, ha portato alla decisione di istituire, all’interno dell’Istituto Scazzeri, un Centro Prelievi che, in via provvisoria, sarà attivato presso il Centro AVIS in viale Fosse Ardeatine, 24, in attesa del completamento dei lavori. Il servizio si aggiungerà a quelli già presenti nella struttura.

“Si tratta di un risultato importante, che rappresenta un passo concreto verso una sanità territoriale più vicina ai cittadini e attenta alle esigenze quotidiane della popolazione.”