Nel fine settimana si è tenuta a Legnano la prima prova nazionale riservata alle categorie cadetti e giovani di spada.

In gara, in entrambe le categorie, l’atleta Sara Tessari del Circolo della scherma Brindisi che con le prestazioni ottenute in pedana e’ prossima a staccare il pass per ottenere la qualificazione al Campionato Nazionale Giovani e Cadetti che si terrà a Terni.

Approssimatasi solo da un paio di mesi nell’arma della spada, ha già scalato notevolmente il ranking nazionale di categoria.

“ Gran bella soddisfazione per Sara , nicchia il suo maestro Antonio Muraglia purtroppo lontano in questa circostanza dalle pedane , ma egregiamente sostituito dal maestro Pierpaolo Ciracì.

Abbiamo iniziato a sperimentare nell’arma della spada, sebbene fiorettista pura, ad inizio della attuale stagione schermistica ottenendo davvero entusiasmanti risultati che la vedranno sicuramente protagonista sin dalle prossime gare”.

Prossimo appuntamento per lei e per l’altro nostro atleta Corsa Francesco a Bastia Umbra il 29 novembre, entrambe impegnati nella prima prova nazionale di fioretto riservata alla categoria Giovani.