Una Dinamo Brindisi combattiva e capace di offrire sprazzi di grande pallacanestro cede solo nel finale alla Basket School Messina che espugna il PalaZumbo con il punteggio di 81-74. Una gara intensa, per lunghi tratti controllata dai biancoazzurri che hanno però subito la rimonta ospite negli ultimi 13 minuti, pagando dazio a un calo fisico e mentale nel momento più delicato del match. Ottima la prestazione di Stonkus (26 punti), vero trascinatore offensivo dei pugliesi, ben supportato da un ispirato Di Ianni (19 punti), protagonista a più riprese con canestri pesanti. Applausi anche per Datuowei e Calò, incisivi soprattutto nella fase centrale della gara quando la Dinamo ha toccato anche il +12 con un parziale di 13-0.

Coach Cristofaro conferma lo starting five con Calò, Datuowei, Stonkus, Di Ianni e Kovachev, in un primo quarto ad alto ritmo dove le due squadre si affrontano a viso aperto. Le triple di Stonkus e Datuowei rispondono ai colpi dei siciliani, mentre Di Ianni e Calò provano ad allungare. Il primo mini-vantaggio (14-10) arriva grazie a un gioco da tre punti di Stonkus. La frazione si chiude sul 19-18, segno dell’equilibrio che regna in campo. Nel secondo quarto, Calò accende il PalaZumbo con una tripla che vale il +4, ma l’ingresso del montenegrino Janic (13 punti nella seconda frazione) cambia l’inerzia della gara. I biancoazzurri provano a contenere il suo impatto, con Stonkus e Beltadze che tengono la Dinamo a contatto (33-30). Ma proprio nel finale, un break personale di Janic ribalta tutto: prima la tripla del pari, poi il recupero e il gioco da tre punti che manda la Basket School Messina avanti 36-33 all’intervallo.

La ripresa inizia bene per Brindisi con Kovachev e Datuowei che riportano avanti i padroni di casa. La Dinamo alza l’intensità, approfitta delle palle perse avversarie e colpisce in contropiede con Di Ianni e Stonkus, volando sul 53-41 dopo la bomba di Greco. La difesa funziona e Sidoti è costretto a due timeout. Ma il finale di terzo quarto segna la riscossa siciliana, con Miaffo, Tartaglia e Di Dio che riportano i giallorossi a -6 (56-50) alla terza sirena. Nell’ultimo quarto si decide tutto. Di Ianni e Stonkus continuano a lottare, ma la precisione al tiro di Di Dio e la freddezza di Guduric danno l’inerzia a Messina. Dopo l’ennesimo canestro pesante di Di Ianni (74-77), la Dinamo ha ancora una chance, ma la lucidità nei possessi finali fa la differenza: Di Dio cattura l’ultimo rimbalzo, chiude dalla lunetta e mette i titoli di coda sulla sfida.

Prossimo appuntamento: mercoledì 16 aprile alle ore 20:00 nell’anticipo pasquale in trasferta contro gli Svincolati Milazzo

Dinamo Basket Brindisi – Basket School Messina 74-81 (19-18, 33-36, 56-50, 74-81)

Dinamo Brindisi: Greco 3, Montanile, Datuowei 11, Stonkus 26, Calò 7, Taurisano, Di Ianni 19, Kovachev 4, Delvecchio, Beltadze 4 – All. Cristofaro

Basket School Messina: Guduric 7, Incremona, Mollica, Di Dio 18, Miaffo 13, Tartaglia 14,Caruso 3, Busco 11, Diakhate, Janic 13, Yeyap 2 – All. Sidoti

Arbitri: Procacci di Corato (Ba) – Conforti di Matera

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi