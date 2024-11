Il bel tempo ha favorito la buona riuscita dell’iniziativa promossa nella mattinata di domenica 24 novembre dai Lions e i Leo fasanesi, con screening gratuiti di grande utilità per prevenire il diabete e le problematiche relative all’udito ed all’ipertensione.

La sessione gratuita di screening per diabete ed ipertensione ha previsto test per la misurazione della glicemia, il controllo della pressione, la misurazione della circonferenza della vita e del peso, oltre alla somministrazione di un questionario utile a conoscere lo stile di vita di chi si è sottoposto al controllo, per offrire utili suggerimenti per la prevenzione di malattie metaboliche e cardiache. I controlli, svolti nella sede del “Comitato feste patronali” in Largo San Giovanni Battista a Fasano, sono stati eseguiti da Enzo Palmisano (medico otorinolaringoiatra) e Roberto Iachetti Amati (medico ginecologo), entrambi soci del Lions Club Fasano, e Benedetto Legrottaglie (infermiere professionale).

Numerosi anche coloro che nella stessa mattinata si sono sottoposti al controllo gratuito dell’udito, realizzato grazie alla collaborazione di Vincenzo Amenduni, audiometrista della “Amplifon”.

Proficua anche la collaborazione delle associazioni AIDO, AVIS ed ANT, sezioni di Fasano, e “Il Girasole di Mari”, associazione fasanese che fa riferimento all’AIL di Brindisi, le quali hanno offerto informazioni ai cittadini sulle loro iniziative.

Grande soddisfazione per l’esito della giornata è stata espressa da Felice Lanzisera, presidente del Lions Club Fasano, anche a nome di Angela Pistola, presidente del Leo Club, che ha ringraziato sia il personale medico e paramedico per il prezioso e gratuito contributo offerto in favore della salute dei cittadini sia i volontari delle associazioni intervenute per il grande spirito di collaborazione manifestato.