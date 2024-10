La GAW ASSI Basket Brindisi firma una prestigiosa vittoria in trasferta contro il Fasano Basket, nella nuova tensostruttura di Fasano, portando a casa un importante successo per il loro cammino in campionato. I ragazzi guidati da coach Luca Laghezza hanno dimostrato determinazione e spirito di squadra, in una gara che inizialmente sembrava in salita, ma che hanno saputo ribaltare a suon di triple e prestazioni da urlo.

Nonostante le difficoltà nei primi minuti, la squadra ha saputo reagire e, grazie a una grande intensità offensiva, ha chiuso i primi due tempi con un margine di 14 punti di vantaggio. Nel terzo quarto, il Fasano ha tentato un recupero, accorciando il divario, ma la tenacia dei brindisini ha prevalso. La GAW ASSI Basket Brindisi ha mantenuto il controllo fino al fischio finale, vincendo con il risultato di 97 a 90.

La serata ha visto protagonisti tre giocatori in particolare: Darius Kibildis, autore di una prestazione straordinaria con 24 punti, Gabriele Polifemo con 23 punti, e Andrea Scivales con 20 punti, che hanno fatto la differenza in campo.

Ora, occhi puntati sulla prossima sfida: il 26 ottobre al Palamelfi di Brindisi, alle ore 18.00, dove la GAW ASSI Basket Brindisi affronterà la Pallacanestro Molfetta per la quarta partita del campionato. L’entusiasmo è alto, e la squadra è pronta a regalare nuove emozioni ai propri tifosi.

ASSI Basket Brindisi: la storia continua!