“Siamo nettamente contrari alla nomina, di cui si parla insistentemente sulla stampa, di Gianfranco Chiarelli, vicesegretario regionale della Lega ed ex parlamentare Pdl, a commissario unico delle Camere di Commercio di Taranto e Brindisi”. Così Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Antonio Le Grazie, consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Brindisi. “Condividiamo – continuano – le perplessità sollevate dal consigliere regionale M5S Marco Galante, che ha chiesto un’audizione all’assessore regionale allo sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, per sollecitare la Regione Puglia a prendere una posizione sul tema. Ricordiamo infatti, che il commissario è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, attualmente a trazione leghista, sentita la Regione interessata. Al momento i presidenti delle Camere di Commercio di Taranto e Brindisi risultano formalmente in prorogatio, perché sarebbero decaduti in quanto sono decorsi i termini di legge. Riteniamo sia opportuna la nomina a commissari degli attuali presidenti uscenti, quindi la conferma di Antonio D’Amore per Brindisi, come è stato fatto in altre parti d’Italia” concludono.

Nota stampa dei consiglieri comunali Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Antonio Le Grazie