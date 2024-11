Gli atleti della squadra di para sailing GV3 – Lega navale Brindisi in trasferta a Crotone portano a casa il secondo posto.

Si sono disputate sabato 9 e domenica 10 novembre a Crotone le gare del campionato nazionale di Classe Hansa organizzato dall’ AICH (Associazione Nazionale Classe Hansa)

Al Club Velico Crotone, ultima tappa del 2024 dell’importante campionato di categoria il team brindisino si è fatto valere a bordo delle barche messe a disposizione da GV3 e LNI di Brindisi e San Foca

Condizioni meteo difficili, hanno messo a dura prova i nostri atleti, ma questo non ha fermato la coppia Angelo Rammazzo – Gianluca Fischetto che ha ottenuto un meritato secondo podio. Buoni piazzamenti anche per le coppie Alice Liguori – Antonella Morelli, quarte e Diego Petrelli – Beppe Boccadamo, quinti classificati nella importante regata nazionale Problemi tecnici hanno impedito alla coppia Mario De Giorgi – Marco Miglietta di disputare la terza prova di domenica ma l’esperienza in mare aperto ha sicuramente aumentato il bagaglio di competenze dell’intero team sotto la guida tecnica di Ciccio Gattinari.

“È stata una grande responsabilità rappresentare la Puglia in questa bellissima impresa– afferma Marco Miglietta Presidente di GV3 – la nostra vittoria è aver portato sulla linea di partenza di una tappa del campionato nazionale il nostro gruppo. Abbiamo incontrato atleti di alto livello, campioni di fama nazionale e abbiamo gareggiato al fianco della squadra del Gruppo Paralimpico della Difesa e della Parasailing Academy. Il nostro team ha superato brillantemente anche questa prova, con il nostro impegno porteremo Brindisi ad essere un punto di riferimento per tutti gli atleti di questa bellissima disciplina”.

“Sono particolarmente soddisfatto di quest’ultimo risultato ad un anno dall’inizio della collaborazione con GV3 e dall’inizio dell’avventura paralimpica a Brindisi” – afferma Salvatore Zarcone presidente di Lega Navale italiana sezione di Brindisi- “Vedere la nostra squadra sul podio è meraviglioso e ci sprona a proseguire in questa direzione con maggior impegno ed entusiasmo”.