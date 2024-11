Roma – Cantine Due Palme ha conquistato un ruolo da protagonista alla prestigiosa Festa dei 5 Grappoli, organizzata da Bibenda presso l’Hotel Rome Cavalieri. L’evento, che ha celebrato la presentazione della Guida Bibenda 2025, giunta alla XXVII edizione, è stato un momento di riconoscimento per l’eccellenza enologica italiana, con una serata ricca di premiazioni, una Cena di Gala e la degustazione di oltre 700 vini insigniti dei 5 Grappoli.

Durante la serata, Cantine Due Palme ha ottenuto cinque importanti riconoscimenti, che evidenziano l’impegno costante verso la qualità e l’innovazione. I vini e distillati premiati sono:

1943 del Fondatore – un Salento I.G.P. Rosso che esprime al meglio la tradizione e l’innovazione della cantina.

Selvarossa Riserva – un Salice Salentino D.O.P. Rosso Riserva, emblema di eleganza e potenza, vera e propria icona della storia di Due Palme.

Grappa Primitivo Barriques – una grappa dal carattere intenso, affinata in barrique per una complessità straordinaria.

Grappa Primitivo Bianca – una grappa di eccezionale purezza, con un bouquet aromatico raffinato.

Grappa Susumaniello Barriques – una grappa unica, che valorizza uno dei vitigni autoctoni più rappresentativi del Salento.

A ritirare i premi, il fondatore e presidente di Cantine Due Palme, l’enologo Angelo Maci, accompagnato dalla moglie Anna Rita Goffredo, dal Direttore Commerciale Italia Antonella Di Fazio e dall’avvocato Novella Pastorelli, Vicepresidente di Cantine Due Palme e Presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria.

«Questo straordinario risultato è il frutto del lavoro di una squadra unita e appassionata, ma soprattutto dei nostri soci viticoltori, che ogni giorno si impegnano con dedizione e amore per la terra. Senza di loro, questi traguardi non sarebbero possibili. Dedichiamo questi premi a tutti coloro che credono nella qualità e nell’autenticità dei nostri vini e nel valore del nostro territorio salentino. Questo riconoscimento ci sprona a continuare a migliorare, combinando tradizione e innovazione per portare sulle tavole il meglio della nostra produzione» ha dichiarato Angelo Maci.

Cantine Due Palme desidera ringraziare la famiglia di Bibenda per l’opportunità e tutti coloro che sostengono quotidianamente il suo impegno per la valorizzazione del patrimonio enologico salentino.